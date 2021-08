»Det kan kollapse på mange måder. Det er uundgåeligt, at regimet vil falde.«

Han siger det helt uden at tøve. Helt uden tvivl. Men han har også arbejdet på det i mere end et år. Ofte med livet som indsats.

Manden bag citatet hedder Franak Viacorka.

Franak Viacorka vælger ikke at pakke sine udtalelser ind, når det gælder manden, som ifølge flere internationale organisationer orkestrerede omfattende svindel ved valget sidste år.

»Lukasjenko har mistet realitetssansen. Han er som en moderne Stalin. I Hviderusland har han bygget et reelt stalinistisk styre de seneste år,« siger han.

Franak Viacorka er hviderusser, 33 år gammel, og så er han seniorrådgiver for den kvinde, som han mener, retfærdigvis burde være Hvideruslands præsident i dag, Svetlana Tikhanouskaya.

Han har sagt ja til at tale med B.T. i forbindelse med etåret for det valg 9. august 2020, som har sat Hviderusland i flammer.

Det belarussiske valg for et år siden var i nærmest uhørt grad præget af uregelmæssigheder og direkte svindel.

Blandt andet kunne man i forbindelse med valghandlingen se billeder af en person, der på en vakkelvorn stige kravlede ud ad et vindue fra et valglokale med en pose – formentlig fyldt med stemmesedler.

Seems like too many people voted for Tikhanovskaya already. The number of ballots doesn't add up because of early vote rigging. Police had to bring a ladder and commission members are climbing out of polling station with full bags pic.twitter.com/NjzKcANUop — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Samtidig kunne uafhængige valgobservatører beskrive den omfattende svindel, de oplevede på nærmeste hold:

»Første dag (tirsdag, red.) talte vi 25, men valgprotokollen skrev 101. I går talte vi 89, og valgprotokollen skrev 370,« forklarede en valgobservatør til DR om antallet af besøg ved et valgsted i Minsk.

Umiddelbart betød det, at Aleksandr Lukasjenko vandt en overbevisende sejr over Svetlana Tikhanouskaya. Men sådan er virkeligheden langtfra.

Franak Viacorka, seniorrådgiver til den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanouskaya.

»Tikhanouskaya vandt valget. Hun fik mindst 52 procent af stemmerne. Og Lukasjenko var ikke i nærheden af det. For eksempel siger vores tal, at han kun fik omkring 10 procent af stemmerne i Minsk,« siger Franak Viacorka.

I dagene, ugerne og månederne efter det omstridte valg gik titusindvis af belarussere på gaden for at demonstrere mod Lukasjenko.

Det fik hurtigt konsekvenser. Hårdtslående konsekvenser.

De mange fredelige demonstranter blev mødt af svært bevæbnet politi. Hundredvis blev anholdt. De, der kom ud af fængsel efter en anholdelse, kunne melde om tortur, mens man aldrig hørte fra andre igen.

Tusindvis af hviderussere demonstrerede mod valgresultatet i Minsks gader. Foto: STR

Også de belarussiske oppositionspolitikere fik Lukasjenkos ubarmhjertighed at mærke. Det gælder blandt andre Svetlana Tikhanouskaya.

Hun havde valgt at stille op til præsidentvalget, da hendes egen mand, Sergej Tikhanovskij, tidligere var blevet fængslet af Aleksandr Lukasjenkos styre.

Og da Lukasjenko udråbte sig selv som vinder, valgte Tikhanouskaya at modsige den magtfulde præsident. Og derfor var hun dagen efter offentliggørelsen af valgresultatet taget til et møde i Det Centrale Valgorgan i Hviderusland. Og pludselig hørte ingen fra hende.

Ikke engang Tikhanouskayas egen stab.

Den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanouskaya. Foto: PETRAS MALUKAS

Omkring et døgn senere dukkede hun op i nabolandet Litauen. Tvunget ud af det land, hun skulle have været præsident for.

Imens bredte volden sig i Minsks gader.

»Jeg havde ikke forventet vold og skud mod belarussere af belarussere. Jeg forventede simpelthen ikke, at Lukasjenko ville skyde på sit eget folk,« siger Franak Viacorka.

I det år, der er gået siden det omstridte valg, har meget ændret sig i Hviderusland.

En hviderussisk demonstrant anholdt af sikkerhedsstyrker sidste år. Denne demonstrant var bare en af mange. Foto: Unknown

Aleksandr Lukasjenko har strammet grebet om oppositionen, hvoraf flere prominente navne nu sidder i fængsel, har måttet flygte fra landet eller er døde.

Blandt andre sidder oppositionslederen Maria Kolesnikova fængslet og tiltalt for at opfordre til et kup mod præsidenten, Raman Pratasevich var flygtet ud af Hviderusland, indtil hans fly fra Athen til Tallinn tidligere på måneden blev bragt ned over hviderussisk luftrum og Pratasevich anholdt, og for ganske få dage siden blev en hviderussisk leder af en organisation i Ukraine, der hjælper belarussere med at flygte ud af landet, fundet hængt under mystiske omstændigheder i et skovområde ved Kiev.

Men også for Aleksandr Lukasjenko har valget for et år siden haft store konsekvenser, vurderer Franak Viacorka.

»Vi taler om et system omkring Lukasjenko, som er skiftet fra et autokrati til en junta af ganske få personer. Lukasjenko er bange for at blive forrådt, så han har skiftet ud på mange af de vigtigste poster omkring sig. Han er blevet paranoid,« siger han.

Hvideruslands mangeårige præsident Alexander Lukasjenko. Foto: SPUTNIK

Franak Viacorka er ikke i tvivl om, at Aleksandr Lukasjenkos tid snart er ovre. Det skyldes ikke mindst det voksende pres på den mangeårige belarussiske præsident.

På det seneste har han og Svetlana Tikhanouskaya været på besøg hos præsident Joe Biden i Washington DC og premierminister Boris Johnson i London. Tidligere har de mødtes med Frankrigs præsident Macron.

Alle er lydhøre over for sagen. Men mere skal til. Og sagen er helt klar, mener seniorrådgiveren.

»Kampen for Hviderusland er en kamp for alle mennesker. Hviderusland er i frontlinjen for demokratiforkæmpere over hele verden. En slags lakmusprøve for EU og USA. Steder som Ukraine og Burma er der mange faktorer, der spiller ind. Men i Hviderusland er der bare tale om en skør diktator, som bekæmper demokrati,« siger Franak Viacorka.

Svetlana Tikhanouskaya i Det Hvide Hus med præsident Joe Biden tidligere på sommeren. Foto: HANDOUT

»EU og USA skal presse Lukasjenko på alle fronter. Skær hans penge bort, indfør sanktioner på olie, som der ikke er lige nu, for så begynder hans nærmeste støtter at falde fra. Og så skal de sørge for, at Lukasjenko ikke kommer i rampelyset, det elsker han,« uddyber han.

Hvis Franak Viacorka, Svetlana Tikhanouskaya og tusindvis af andre hviderusseres drømme går i opfyldelse, så står den østeuropæiske nation pludselig i et magtvakuum.

Aleksandr Lukasjenko har været præsident i Hviderusland siden 20. juli 1994, hvor embedet blev oprettet.

Og derfor vil det første, som Svetlana Tikhanouskaya vil kræve, hvis Europas sidste diktator falder, være nye valg.

»Vi skal have nye og frie valg,« siger Franak Viacorka uden tøven. Alt andet kan vente til efter det.

Men selvom hans chef, Svetlana Tikhanouskaya, er blevet ansigtet og selve symbolet på kampen mod Aleksandr Lukasjenko, så er det ikke lig med, at den nu berømte 38-årige belarussiske kvinde selv vil have magten.

»I min optik vil Tikhanouskaya være den bedste præsident. Men i modsætning til Lukasjenko så nyder hun ikke rampelyset,« siger Franak Viacorka og uddyber:

»Hun vil ikke have magten. Og det kan blive svært at overtale hende. Men hun har gjort, at folk fra hele verden nu kender Hviderusland. De kender vores kamp. Og hun modtages som en helt verden rundt.«