Tom Stuker kalder det selv for sit livs bedste investering.

Dengang tilbage i 1990, da han betalte 290.000 dollar – lige knap to millioner kroner – for en livstidsbillet hos flyselskabet United Airlines.

Som The Washington Post beskriver det: 'Han har levet som en sultan lige siden.'

For den i dag 69-årige amerikaner kan lide at flyve. Ja, han gør det nærmest hele tiden.

I de lige over tre årtier, der er gået, har han fløjet mere end 37 millioner kilometer og har besøgt mere end 100 lande.

Oftest i sæde 1B.

Hurtigt fandt Tom Stuker dog ud af, at han også havde fået en lukrativ sidegevinst ved sin store investering:

Bonuspoint.

For dem indsamler han selvfølgelig løbende i hobetal, fordi han flyver så meget, som han gør.

Tom Stuker kan flyve lige så tosset, han vil, med United Airlines. Han har betalt for billetterne for resten af sit liv. Foto: Louis Nastro/Reuters/Ritzau Scanpix

De kan sælges, byttes væk eller indløses. Og bruges til mange andre ting end rejser.

Eksempelvis giver de ham adgang til de mest luksuriøse hoteller på rejserne. Og gourmetmad. Altså gratis.

Og gavekort. Eksempelvis har han på en enkelt dag indløst gavekort til supermarkedsgiganten Walmart for 50.000 dollar, altså knap 350.000 kroner.

Tom Stuker har også på samme måde betalt for sin brors husrenovering.

I øvrigt har han også vundet en onlineauktion, hvor han bød 451.000 bonuspoint. Præmien var en lille rolle i tv-serien 'Seinfeld'.

2019 var Tom Stukers vildeste år med 373 flyveture, hvilket svarede til lige omkring 2,3 millioner kilometer.

Havde han ikke haft sin livstidsbillet, ville prisen for de rejser ifølge The Washington Post have været mere end 16 millioner kroner.

Ja, for Tom Stuker har selvfølgelig adgang til første klasse – og han er ofte den allerførste, der får lov at gå om bord i flyet.

Men forresten, hvis du skulle få lyst til at gøre den 69-årige amerikaner kunsten efter, er det ikke længere muligt.

United Airlines har igen droppet konceptet med livstidsbilletter.

