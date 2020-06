»Undskyld. Jeg skulle ikke have været der.«

Sådan lyder det fra den amerikanske forsvarschef, Mark Milley, der nu beklager, at han i sidste uge deltog i en meget omtalt spadseretur med Donald Trump.

Den amerikanske præsident kom i voldsom modvind, da han tirsdag i sidste uge fik fjernet en fredelig demonstration foran Det Hvide Hus, så han kunne gå til den nærliggende kirke St. John’s Church for at blive fotograferet med en bibel i hånden.

Nu siger Milley ifølge avisen New York Times og nyhedsbureauet Reuters, at han fortryder, at han deltog på den nu meget omtalte gåtur.

Mark Milley ses til højre i billedet iført uniform. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Forud for Trumps tur til kirken havde kampklædt politi ryddet området for demonstranter ved hjælp af tåregas og gummikugler. Episoden er blevet mødt af skarp kritik fra flere sider.

»Jeg skulle ikke have været der. Min tilstedeværelse på det tidspunkt og i det miljø skabte den opfattelse, at militæret var involveret i indenrigspolitik,« siger han.

Forsvarschefens udtalelse kommer i en båndet video til forsvarsakademiet.

Også forsvarsminister Mark Esper beklager sin tilstedeværelse.

Trump fotograferet foran St. John's Church i Washington, hvor han står med en bibel i hånden. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Over hele USA har der været talrige demonstrationer efter, at en politimand dræbte den sorte mand George Floyd under en anholdelse.

Nogle af demonstrationerne har været fredelige, mens andre har været præget af både hærværk og plyndringer. Demonstrationen ved Det Hvide Hus i sidste uge foregik dog helt fredelig, og derfor virkede det også ekstra stærkt på mange, at præsidenten fik politiet til at opløse den så voldsomt.

Også biskoppen for St. John's Church blev provokeret af præsidentens besøg.

»Præsidenten har netop vanæret min kirke. Jeg ved ikke, hvad han bestilte der. Han var ikke inviteret. Og jeg skammer mig på hans og på vores lands vegne,« lød det umiddelbart efter fra biskop Mariann Edgar Budde, der er ansvarlig for St. John's Church.