Allerede sidste sommer overvejede Donald Trump, om han måtte købe Grønland og kæmpeøens 56.000 indbyggere fra den danske regering.

Og nu afslører den republikanske senator fra sydstaten Askansas Tom Cotton, at det oprindeligt var ham, der gav Trump idéen.

»Jeg sagde til præsidenten, 'de bør købe Grønland. Strategisk vil det være en kæmpe fordel'.«

Dette afslørede Tom Cotton ifølge mediet Politico til et handelsmøde, 'Talk Business and Politics PowerLunch' i Arkansas' hovedstad Little Rock' torsdag.

Donald Trump og Tom Cotton er partifæller og gode venner. Foto: JIM WATSON - AFP

Og lang tid før Donald Trump kaldte Danmarks statsminister Mette Frederiksen 'Nasty' og samtidig aflyste sit danske statsbesøg, stak Tom Cotton efter eget udsagn hovederne sammen med den danske ambassadør Lars Gert Lose.

Ifølge Politico fandt mødet imellem Tom Cotton og Lars Gert Lose sted i august 2018 og snakken forblev teoretisk.

»Et køb af Grønland ville være den helt rigtige beslutning for USA. Grønland kan blive altafgørende for vores nationale sikkerhed,« siger Tom Cotton.

I samme medie, Politico tager de to advokater Joseph Blocher og Mitu Gulati (begge med speciale i internationale anliggender fra Duke Universitys juridiske fakultet) Grønlandsspørgsmålet under behandling.

Ifølge den republikanske senator Tom Cotton var det ham, der gav Donald Trump idéen om att købe Grønland. Foto: MARK WILSON - AFP

Hvis Trump vil købe Grønland, må han spørge befolkningen på Grønland. Foto: JONATHAN NACKSTRAND - AFP

Og deres konklussion er:

»Selvfølgelig kan USA købe Grønland. Men i den lange ende er afgørelsen ene og alene op til befolkningen på Grønland - ikke Danmark. Og vi er ganske sikker på, att den grønlandske befolkning vil have helt klare krav.«

Og de to advokater citerer Mette Frederiksen:

»Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk.«

Idéen om at købe Grønland førte til sammenstød imellem Mette Frederiksen og Donald Trump. Foto: TOBIAS SCHWARZ, NICHOLAS KAMM - AFP

I virkeligheden udviklede sagen sig som bekendt langt mere dramatisk.

Mette Frederiksen kaldte tanken om, at USA ville købe Grønland fra Danmark 'absurd'.

Og dette ene ord faldt Trump så meget for brystet, at han ikke alene kaldte Mette Frederiksens udtalelser 'nasty' - væmmelige. Med to ugers varsel aflyste den amerikanske præsident via twitter også sit statsbesøg i Danmark.