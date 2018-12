»Jeg var fuldkommen knust. Jeg græd. Det var det værste øjeblik i mit liv.«

I weekenden oplevede et britisk kærestepar at blive efterlyst med både billede og video af politiet i New York. Heldigvis ikke for noget kriminelt - men for noget meget, meget uheldigt.

I sidste uge havde John Drennan og Daniella Anthony været sammen i 10 år. Mens hun tog billeder ud over en sø midt i Central Park, satte han sig fredag ned på knæ og spurgte, om hun ville gifte sig med ham.

Hun sagde ja. Det skriver New York Times.

Efter frieret var vel overstået, tog parret ud for at spise, før de så et show ved Radio City Music Hall. Alt imens bar 34-årige Daniella Anthony sin nye ring på sin finger.

Meb da parret ankom til Times Sqaure for at gå tilbage til deres hotel, gik det galt.

Ringen, der var lidt for stor, gled af fingeren. Den hoppede et par gange på fortovet, før den rullede væk - og forsvandt ned i mørket gennem en rist.

36-årige John Drennan lagde sig med det samme ned på fortovet i et forsøg på at finde ringen igen, og flere forbipasserende stoppede op for at hjælpe.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1. december 2018

Men intet hjalp.

Parret henvendte sig til en politibetjent, der kom forbi, og fortalte ham, hvad der var sket. Men efter en times tid valgte parret at opgive jagten efter ringen og forlod stedet - uden at have givet deres navne til betjenten.

Det stoppede dog ikke politiet i at forsøge at finde ringen alligevel. Flere betjente blev involveret - både fra Emergency Service Unit og deres Special Operation, og lørdag morgen klokken 10:30 kunne betjentene melde, at missionen var lykkedes.

Ringen var fundet.

We still haven’t found our “almost engaged” couple WANTED for dropping their ring in Times Square. Here are some more photos, does anyone recognize them? For a fairy-tale ending, call 800-577-TIPS or DM @NYPDTips. pic.twitter.com/c2bkJqd7q8 — NYPD NEWS (@NYPDnews) 2. december 2018

Men da de ikke havde navnene på det uheldige par, valgte de at benytte sig af mere moderne metoder og efterlyse dem på Twitter.

'Vores betjente reddede ringen og vil gerne returnere den til det glade par. Hjælp os med at finde dem', lød det lørdag i et tweet, som endte med at både at blive hyldet og delt tusindvis af gange.

Derfra gik det hurtigt.

Parret havde egentlig tænkt, at de ville holde det hemmeligt, at de havde mistet ringen, og da de dagen efter rejste tilbage til England, købte de derfor en ny ring. Kort tid efter fik John Drennan en besked fra en ven, der havde set efterlysningen og spurgte ham: 'Er det her rigtigt?'

The couple that lost their engagement ring in Time Square on Friday night has been found. A special thank you to #NYPD ESU Det. Bucchignano & Glacken for their extra effort, they returned the next morning & were able to recover the in a subway grading. Congrats & Best of Luck! pic.twitter.com/ShUnJTYuB9 — NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) 2. december 2018

»Vi var fuldkommen ekstatiske. Vi kunne slet ikke tro det,« siger han til New York Times om fundet af ringen.

»Jeg troede, den var tabt for evigt,« siger Daniella Anthony.

Parret planlægger nu at returnere den nye ring og have den fundne ring ordentligt tilpasset Daniellas finger, så det samme ikke gentager sig, når de har modtaget den fra politiet.

De penge, de får tilbage fra den nykøbte ring, vil de bruge på at rejse tilbage til New York og 'give en omgang' til alle de betjente, der hjalp til for at finde ringen.