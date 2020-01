»Alt hvad jeg så, så jeg sammen med dig. Alt hvad jeg gør, det gør jeg sammen med dig.«

Sådan lød de indledende sætninger i den sang, der fredag blev sunget i kirken, da venner og familie sagde et sidste farvel til den norske forfatter, kunstner og tidligere ægtefælle til prinsesse Märtha Louise, Ari Behn. Og faktisk har sangen en helt særlig forhistorie.

Det skriver norske Dagbladet.

Det var den norske sanger Sigvart Dagsland, der fik æren af at synge til bisættelsen af Ari Behn i Oslo Domkirke fredag.

Forsiden af programmet til bisættelsen af Ari Behn. Foto: Håkon Mosvold Larsen Vis mere Forsiden af programmet til bisættelsen af Ari Behn. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Den sang, han fremførte - 'Alt jeg så' - blev til på en trist baggrund for 30 år siden.

Sangen var nemlig til hans søster, Mette, som mistede sin mand, Tore, nytårsaften tilbage i 1989. Det har den norske sanger tidligere fortalt til Rogalands Avis.

Tore var blot i 30'erne, da han mistede sit liv til en kræftsygdom og sov ind på sygehuset nytårsaften det år med familien samlet omkring sig.

»Tore var faldet i koma sent på eftermiddagen. Jeg kunne høre lyden af hans hjerte, som arbejdede på overtid, og jeg husker endnu lyden, som kom fra instrumentet, da han døde ved 22-tiden om aftenen,« fortalte Sigvart Dagsland for fire år siden til den norske avis.

Videre forklarede han, at det var en speciel følelse at skulle tage afsked med en person, som de var så glade for - for derefter at gå udenfor og blive mødt af feststemte mennesker, der fyrede raketter af. Det understregede dog også for ham, at livet går videre.

Da han senere spillede sangen for sin søster, var han bange for, om han ville komme til at rive op i sår, som måske dårligt nok var begyndt at hele. Heldigvis kunne hun lide den.

»Det har lært mig, at det at åbne sig over for nogen, som for nylig har mistet en, som står dem nær, er vigtigt. Begynder nogen at græde til mine sange under mine koncerter, så synes jeg, det er fint. For på den måde kan jeg bidrage med at åbne en lukket dør, så følelser og gode minder kan komme ud,« forklarede Sigvart Dagsland til Rogalands Avis.

Det var den 1. juledag sidste år, det kom frem, at Ari Behn - som fik tre børn med sin tidligere hustru, prinsesse Märtha Louise - havde valgt livet fra. Han blev 47 år gammel.