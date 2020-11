For omkring et år siden lavede en amerikansk juraprofesser en forudsigelse for, hvordan præsidentvalget i landet ville udspille sig.

Indtil videre har han vist sig at have ramt plet – og næsten ordret gættet, hvad præsident Donald Trump ville komme til både at sige og tweete.

Det skriver det australske medie news.com.au.

Den amerikanske juraprofessor Edward B. Foley udgav i oktober sidste år sin lange og detaljerede forudsigelse om dette års præsidentvalg i tidsskriftet Loyola University Chicago Law Journal, og i den forudså han blandt andet, hvordan præsident Donald Trump ville tabe valget – og efterfølgende nægte at acceptere det.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Forudsigelsen blev lavet på et tidspunkt, hvor den demokratiske præsidentkandidat ikke var blevet valgt, og som det så ud dengang, så kandidaten ud til at ende med at blive Elizabeth Warren.

Det er derfor også hende, der bliver brugt som et eksempel på Trumps modstander i forudsigelsen, selvom det som bekendt endte med at være Joe Biden, der blev den demokratiske præsidentkandidat, som senere også blev udråbt som vinder af valget.

Lad os tage Edward B. Foleys forudsigelser fra en ende af.

Han begynder sin spådom på selve valgaftenen, hvor alle øjne ifølge professoren er rettet mod delstaten Pennsylvania, som ifølge Foley ville afgøre valget:

Big legal win in Pennsylvania! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

»Trump er foran i delstaten med omkring 20.000 stemmer, og han tweeter: 'Løbet er slut. Endnu fire år til at fortsætte med at 'making America great again' ('gøre USA storslået igen, red.)', lød det i forudsigelsen.

Det er meget godt ramt i forhold til det, der skete.

Donald Trump førte længe i delstaten, som først talte de stemmer op, der var blevet afgivet på valgdagen. De fleste af dem, der var mødt op på valgdagen, havde stemt republikansk.

Først derefter begyndte man at tælle brevstemmer op, og langt størstedelen af dem, der havde stemt via en brevstemme, stemte demokratisk.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Ifølge Edward B. Foleys forudsigelse ville resultatet i delstaten på det tidspunkt være for tæt til, at de store amerikanske medier som AP ville kunne kalde en vinder.

»Dagen efter viser nye tal, at Trumps forspring begynder at falde, og efter middag er det under 20.000,« forudså Foley.

»Spontant holder Trump et pressemøde og annoncerer: »Jeg vandt valget. Resultaterne i går aftes viste, at jeg vandt Pennsylvnia med over 20.000 stemmer. Som jeg ser det, så er de resultater de endelige. Jeg vil ikke lade maskine-politikere i Philadelphia stjæle min genvalgs-sejr fra mig – eller fra mine vælgere',« lød det i Foleys forudsigelse.

Det er ikke helt skævt fra det, der rent faktisk endte med at ske.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Dog fik juraprofessoren ikke helt ret i, at det alene var delstaten Pennsylvinia, der ville afgøre valget. I stedet viste det sig at blive tæt i en række delstater, hvoraf Pennsylvania var én af dem.

Efter Donald Trumps forspring i en række afgørende svingstater begyndte at skrumpe, indkaldte han til et pressemøde, hvor han erklærede sig som vinder af valget. Samtidig påstod han, at demokraterne forsøgte at 'stjæle valget' fra ham og kom med anklager om stemmesnyd.

Han opfordrede desuden til, at man stoppede med at tælle de resterende stemmer op, da han ikke mente, de var gyldige. På den måde ville stemmeoptællingen stoppe, mens han endnu var foran.

Ifølge juraprofessorens forudsigelse ville den normal valgproces dog fortsætte – hvilket den også endte med at gøre. Derefter ville Trump ifølge Foley kunne se sit forspring blive mindre og mindre:

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

»Mens det sker, bliver Trumps tweets i stigende grad ophidsede - og eksplosive: 'STOP DETTE TYVERI LIGE NU! LAD DEM IKKE STJÆLE DETTE VALG FRA JER',« forudså han, at Trump ville skrive.

Videre forudså han, at den demokratiske kandidat efter nogle dage til sidst ville overtage føringen i delstaten – hvilket ville få demokraten til at erklære sig som vinder.

Det skete dog ikke helt, da Joe Biden ikke erklærede sig som vinder, før han blev udråbt til at være det af medierne. Dog fortalte han inden det på et pressemøde, at han følte sig sikker på at vinde.

»Trump insisterer via tweet og mikrofon: 'Dette tyveri må ikke ske! Vi tager vores sejr tilbage',« lyder det i Foleys forudsigelse.

WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

Juraprofessoeren forudså videre, at Trump ville sige, at han ville gå i retten for at forhindre, at delstaten blev blå som følge af 'overtids'-stemmer.

Det har han også fået ret i.

Trump og hans kampagnehold har lagt an til en række søgsmål mod valgprocessen i flere delstater, hvor man mener, der er blevet begået valgfusk.

Endnu har hverken Trump eller hans administration dog fremlagt dokumentation eller beviser for deres påstande.