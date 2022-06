Lyt til artiklen

For en uge siden fortalte han i et interview, at han frygtede for sit liv.

Nu har manden, der var premierminister under Vladimir Putins første præsidentperiode, forladt Rusland.

Det skriver det norske medie VG.

Fra 2000 til 2004 var den russiske politiker Mikhail Kasjanov premierminister, mens Putin i de år for første gang sad på præsidentposten i landet.

ARKIVFOTO fa 2003 af Vladimir Putin og Mikhail Kasjanov.

Det tætte arbejde mellem dem førte dog ikke til varme følelser, og i tiden efter er Mikhail Kasjanov blevet kendt som en indædt kritiker af Putin.

I 2010 var han med til at stifte partiet Parnas, Partiet for Folkets Frihed, der er et pro-demokratisk parti, som ser kritisk på det nuværende styre i Kreml.

For en uges tid siden fortalte han ifølge VG i et interview med den tyske avis Deutsche Welle, at han frygter for sit liv.

Og for sin families liv:

ARKIVFOTO af Mikhail Kasjanov fra 2018.

»Alle i Rusland bør frygte for deres liv. Også mig,« sagde Mikhail Kasjanov, der tilbage i 2015 oplevede, hvordan en af partiets formænd, den Putin-kritiske politiker Boris Nemtsov, blev skudt på åben gade i Moskva.

Først to år senere blev en gruppe tjetjensk-fødte mænd fundet skyldige i at have ladet sig hyre til at dræbe ham – men identiteten på personen, der hyrede dem, er aldrig kommet frem.

Nu fortæller en af Kasjanovs kolleger til det russiske nyhedsbureau Ria Novosti, at partilederen har forladt Rusland.

Det vides ikke, hvornår – eller om – han kommer tilbage:

ARKIVFOTO fra 2003 af Mikhail Kasjanov og Vladimir Putin i Moskva.

»Han er ikke på Den Russiske Føderations territorium nu, men jeg ved ikke hvor og hvornår han vil vende tilbage,« siger partikollegaen Konstantin Merzlikin til mediet.

De nærmere årsager til Kasjanovs udrejse kommer Merzlikin ikke nærmere ind på.

Han henviste ifølge Ria Novosti til mulige personlige årsager som forklaringen.

Ifølge VG har Mikhail Kasjanov udtalt sig kritisk om Ruslands krig i Ukraine, ligesom han til det tyske medie for en uge siden skal have sagt:

»Putin er ikke klar til at forhandle. Han accepterer ikke sit nederlag.«