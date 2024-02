»Jeg håber ikke, at politiet finder dem.«

I seks år var det et stort mysterium, hvad der var sket med den britiske dreng Alex Batty, som forsvandt sporløst tilbage i 2017, mens han var på ferie sammen med sin mor og bedstefar.

Højst opsigtsvækkende blev han i december spottet, mens han gik langs vejkanten nær den franske by Toulouse – og sagen kunne dermed opklares.

Selv ønsker han dog ikke, at politiet finder hans mor eller bedstefar, som var de to, der i sin tid stod bag hans pludselige forsvinden.

Foto: Greater Manchester Police/Reuters/Ritzau Scanpix

Det fortæller den nu 18-årige unge mand i et interview med Mirror.

Alex Batty var kun 11 år, da han forsvandt under en ferie i Spanien sammen med sin mor, Melanie Batty, og bedstefar, David Batty.

Hverken moderen eller bedstefaderen havde på det tidspunkt forældremyndigheden over Alex.

Siden flyttede de rundt til flere 'spirituelle fællesskaber' i Spanien, Marokko og Frankrig.

Til Mirror fortæller Alex, der tirsdag runder de 18 år, at han ikke forventer at høre fra hverken sin mor eller bedstefar på sin fødselsdag, da de ikke vil risikere, at politiet finder frem til dem.

Samtidig fortæller han, at han ikke har noget problem med deres tavshed, da han ikke ønsker, at de skal blive fundet.

»Mor gjorde det, hun gjorde, af kærlighed. Det var det, hun mente, var bedst, og det er alt, hvad man kan gøre, er det ikke? Hun og min bedstefar gjorde det med de bedste intentioner,« siger han til Mirror og tilføjer:

»Jeg håber ikke, at politiet finder dem. Jeg elsker dem begge, men hvis jeg ikke ser dem igen, er det ikke så slemt. Man kan godt elske nogen og ikke tale med dem.«

På tidspunktet for Alex' forsvinden havde hans bedstemor, Susan Caruana, forældremyndigheden, og i 2017 fortalte hun i et interview med BBC, at hun mistænkte, at hendes tidligere partner og deres datter havde taget Alex med til et 'åndeligt fællesskab' i Marokko.

Hun forklarede dengang, at de to på det tidspunkt søgte en alternativ livsstil og angiveligt ikke ønskede, at Alex skulle gå i skole.

Til politiet og i interviews har Alex siden fortalt, at de begyndte at føre en form for nomadelivsstil, hvor de regelmæssigt flyttede rundt.

Det hele sluttede dog i december, efter han havde haft et skænderi med sin mor og forlod den isolerede gård i de franske Pyrenæer, hvor de på det tidspunkt boede.

Teenageren var blevet træt af deres livsstil, ligesom han manglede et socialt liv og ønskede sig en uddannelse og en bedre fremtid.

»Jeg begyndte at opveje fordele og ulemper ved hver livsstil, og efter et par måneders overvejelser indså jeg, at England helt sikkert var vejen frem. Ud fra de seneste par år kunne jeg se mine fremtidige år for mig, og det var bare ikke den vej frem, der var bedst for min fremtid,« har han fortalt i et interview med The Sun.

Han blev senere i december helt tilfældigt spottet af den franske chauffør Fabien Accidini, der havde lagt mærke til en ung mand, der i regnen gik langs vejen nær Toulouse. Det har BBC tidligere berettet om.

Accidini holdt derefter ind til siden og tog kontakt til den unge mand.

»Han forklarede, at han havde gået i fire dage, at han var taget af sted fra et sted i bjergene, men han sagde ikke hvor,« fortalte Fabien Accidini efterfølgende til BBC.

Den unge mand gav ham senere sit navn – og da Fabien Accidini slog det op på nettet, så han, at Alex Batty var efterlyst.

Derefter fik den unge mand lov til at bruge Fabien Accidinis Facebook-konto til at række ud til sin bedstemor i Storbritannien:

»Hej bedstemor, det er mig, Alex. Jeg er i Toulouse i Frankrig. Jeg håber virkelig, at du modtager denne besked,« skrev han ifølge BBC og tilføjede:

»Jeg elsker dig, og jeg vil gerne hjem.«

Hverken Alex' mor eller bedstefar er endnu fundet. Politiet formoder, at bedstefaderen kan være gået bort.

Sagen er endnu under efterforskning.