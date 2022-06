Lyt til artiklen

For mere end fire årtier siden skød han den amerikanske præsident Ronald Reagan og tre andre.

Nu – denne onsdag – bliver han sluppet helt på fri fod, da han har fået rettens ord for, at han kan løslades uden betingelser.

Det skriver en række amerikanske medier, herunder The New York Times og The Washington Post.

Sidste år blev det besluttet, at den i dag 67-årige John W. Hinckley Jr. ville kunne løslades helt uden betingelser fra den 15. juni i år – såfremt han levede op til en række krav indtil da.

ARKIVFOTO fra 1981, hvor Secret Service-agenter omringer John Hinckley, efter han har affyret sin pistol. Foto: Ron Edmonds Vis mere ARKIVFOTO fra 1981, hvor Secret Service-agenter omringer John Hinckley, efter han har affyret sin pistol. Foto: Ron Edmonds

For omkring to uger siden, helt bestemt den 1. juni, blev de føderale anklagere og Hinckleys forsvarsadvokat under et retsmøde enige om, at han succesfuldt havde gennemført en observationsperiode på ni måneder, og at han ikke længere var til fare for sig selv eller andre.

Derfor kan han nu sættes på helt fri fod.

»John Hinckley forsøgte at dræbe den amerikanske præsident. Han kom meget tæt på at gøre det. Men uden at miste syn for, hvad han gjorde for 40 år siden, har han været den mest granskede person (i USAs mentale sundhedssystem, red.). Levet under et mikroskop, som ingen af os har gjort,« lød det fra sagens dommer, Paul L. Friedman, ifølge The Washington Post.

»Jeg er overbevist om, at hr. Hinckley vil klare sig godt i sine resterende år,« tilføjede han.

ARKIVFOTO fra 1981. Politiet og Secret Service ses her reagere, efter der er blevet affyret skud. På jorden ses politibejtenten Thomas Delahanty og pressechef James Brady ligge sårede. Foto: MIKE EVENS / CONSOLIDATED NEWS PICTURES / AFP Vis mere ARKIVFOTO fra 1981. Politiet og Secret Service ses her reagere, efter der er blevet affyret skud. På jorden ses politibejtenten Thomas Delahanty og pressechef James Brady ligge sårede. Foto: MIKE EVENS / CONSOLIDATED NEWS PICTURES / AFP

John W. Hinckley Jr. har været underlagt det amerikanske retssystem og sundhedssystem siden 30. marts 1981, hvor han forsøgte at dræbe Ronald Reagan uden for et hotel i Washington, D.C.

I alt affyrede han seks skud mod præsidenten.

Reagan blev ramt af én af kuglerne, der fik hans ene lunge til at punktere.

De øvrige skud ramte tre andre: Reagans pressechef, James Brady, der på grund af attentatet sad i kørestol frem til sin død i 2014, en politibetjent og en livvagt, Tom McCarthy, som blev kendt som den livvagt, der 'tog en kugle' for præsidenten.

ARKIVFOTO af John Hinckley Jr. fra 2003. Foto: Evan Vucci Vis mere ARKIVFOTO af John Hinckley Jr. fra 2003. Foto: Evan Vucci

Alle fire mænd overlevede.

Under den efterfølgende retssag forklarede Hinckley, at han efter at have set filmen 'Taxi Driver' var begyndt at identificere sig med hovedpersonen, der planlægger at snigmyrde en præsidentkandidat.

Desuden blev han også stærkt betaget af skuespilleren Jodie Foster, som spillede med i filmen, og han flyttede blandt andet til samme by som hende.

I 1981 skrev han et brev til hende, hvor han beskrev sine planer om at dræbe præsidenten – ifølge anklagemyndigheden tilsyneladende i et forsøg på at imponere hende.

Han blev under retssagen fundet det, der blev beskrevet som 'sindssyg i gerningsøjeblikket', og i stedet for en almindelig fængselsstraf blev han dømt til psykiatrisk behandling.

I 2016 fik han lov at forlade hospitalet for i stedet at flytte hjem til sin mor i Virginia.

Lige siden har han boet der – dog frem til nu under en masse restriktioner og betingelser. Såsom at han ikke måtte bevæge sig mere end 80 kilometer væk fra huset og ikke måtte nærme sig bestemte personer.

»Det er virkelig afgørende,« fortalte Hinckleys advokat, Barry Levine, den 1. juni ifølge The New York Times:

»Det viser, hvordan én, der er hærget af psykisk sygdom, med god behandling og støtte fra en kærlig familie, som John havde, og gode mentale sundhedsprofessionelle, faktisk kan redde sit liv.«