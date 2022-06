Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er gået 41 år, siden John Hinckley forsøgte at slå den daværende amerikanske præsident, Ronald Reagan, ihjel.

Nu bliver han sat helt og aldeles på fri fod.

»Han er blevet undersøgt. Han bestået alle prøver. Han er ikke længere til fare for sig selv eller andre,« sagde dommer Paul L. Friedman ved en høring onsdag.

Det var 30. marts 1981, at musikeren John Hinckley udførte attentatforsøget i Washington.

John Hinckley forsøgte at skyde præsident Ronald Reagan på åben gade i Washington. Foto: MIKE EVENS Vis mere John Hinckley forsøgte at skyde præsident Ronald Reagan på åben gade i Washington. Foto: MIKE EVENS

Her blev Ronald Reagan skudt og fik skader på den ene arm, indre blødninger og en punkteret lunge. Tre andre blev også såret, og værst gik det ud over præsidentens pressesekretær. der resten af sit liv var delvist lammet og hjerneskadet.

Ved den efterfølgende retssag blev John Hinckley erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket på grund af sin besættelse af skuespilleren Jodie Foster – det var for at imponere hende, at han havde begået mordforsøget, kom det frem.

Derfor blev gerningsmanden ikke sendt i fængsel, men blev i stedet sendt på et psykiatrisk hospital, hvor han har tilbragt mere end 30 år.

Siden 2016 har han dog levet under mildere forhold. I første omgang hjemme hos sin mor under særlige restriktioner, og siden hendes død sidste år, har John Hinckley boet alene under tilsyn.

John Hinckley forsøgte at skyde præsident Ronald Reagan på åben gade i Washington. Foto: MIKE EVENS Vis mere John Hinckley forsøgte at skyde præsident Ronald Reagan på åben gade i Washington. Foto: MIKE EVENS

Det er dog slut fra 15. juni, hvor han vil blive betragtet som en fri mand. Han har givet udtryk for, at han vil forsøge en musikalsk karriere og har allerede planlagt flere koncerter i løbet af sommeren.

»Jeg er sikker på, at hr. Hinckley vil klare sig godt i sine resterende år,« sagde dommer Paul L. Friedman om den i dag 67-årige John Hinckley.

Ronald Reagans familie har tidligere udtrykt utilfredshed over udsigten til en frifindelse og onsdag lød det fra den nu afdøde præsidents fond.

»Reagan-fonden er både ked af og bekymret over, at John Hinckley snart vil blive ubetinget frigivet og har til hensigt at forfølge en musikkarriere for at opnå profit,« lød det:

»Vi er stærkt mod løsladelsen til samfundet, hvor han tilsyneladende vil forsøge at tjene på sin ugerning.«