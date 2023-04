To korte afsnit på i alt 66 ord, og så var den usædvanlig store nyhed ude.

En af de mest kendte, mest kontroversielle og mest indflydelsesrige personligheder på amerikansk tv var fyret. Det er der flere grunde til, og beslutningen kan kun være truffet ét sted, mener B.T.s internationale korrespondent.

Tucker Carlson, der mere end nogen anden har tegnet amerikanske Fox News udadtil i syv år, blev mandag fyret.

Meddelelsen indeholdt en kort tak for indsatsen samt beskeden om, at Carlson allerede havde sendt sit sidste program på kanalen.

Fyringen af den højt profilerede tv-superstjerne er seneste eksplosive udvikling i et tv-selskab, som siden præsidentvalget i 2020 har været ude i stormvejr.

Det er ikke mere end godt en uge siden, at selskabet bag Fox News indgik aftale om at betale sig ud af en injuriesag, anlagt af en virksomhed, der producerer stemmemaskiner.

Aftalen, der kostede selskabet bag Fox News 5,4 milliarder kroner, blev indgået umiddelbart inden indledningen af det, der øjensynligt ville have været en yderst pinlig retssag for tv-stationen.

Tv-stationen blev i sine udsendelser ved med at gentage historien om, at Donald Trump var offer for valgsvindel ved brug af stemmemaskiner, selv om man i korrespondance på både mail og sms-beskeder demonstrerede, at man udmærket var klar over, at det var løgne.

Men hvem træffer så beslutningen om at fyre Tucker Carlson, hvis nyhedsprogram tidligere er blevet kaldt 'det mest racistiske i amerikansk kabel-tv-historie'.

B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg er ikke i tvivl. Det er ikke nogen mellemleder et sted i organisationen.

Det er den helt store mand i toppen af medieimperiet.

»Det kan ikke være anderledes. Rupert Murdoch har tidligere vist, at han er aldeles skånselsløs,« siger Jakob Illeborg.

Han peger på, at samme Rupert Murdoch i 2011 besluttede sig for at lukke den britiske søndagsavis News of the World efter en meget omtalt skandale.

Her var det kommet frem, at journalister og redaktører på avisen havde stået bag systematisk hacking og afluring af en række mere eller mindre kendte personers telefoner.

»News of the World var hans kæledægge, og den var den bedst sælgende søndagsavis i Storbritannien. Men han lukkede avisen ned fuldstændig fra den ene dag til den anden,« understreger Jakob Illeborg.

»Skandalen dengang var simpelthen for stor, og man kan godt tale om, at det samme er tilfældet her. Rupert Murdoch går kun op i to ting: magt og penge,« tilføjer han.

Rupert Murdoch har formentlig besluttet sig for, at tidspunktet efter retssagen var det rette til at føre kniven mod superstjernen.

»Det er plausibelt, at Murdochs kalkule har været, at man i forvejen var i et stort og dyrt stormvejr, og at man nu skulle have ryddet op,« siger Jakob Illeborg.

»Man kan godt forestille sig, at Murdoch ikke længere har følt, at han kunne styre Tucker Carlson. At tv-værten simpelthen følte sig udødelig og sagde og gjorde, hvad han ville,« forklarer han desuden.

Fyringen kan også ses som værende et led i en strategi, der skal flytte Fox News rent politisk. For det har Rupert Murdoch ikke tøvet med at gøre tidligere, når det passede ham.

»Det har tidligere været fremme, at Rupert Murdoch har antydet, at trumpismen har taget overhånd. Så måske har han nu tænkt sig at opfinde en ny stjerne, hvis politiske overbevisning passer bedre til hans egen,« forklarer Jakob Illeborg.

»Hvis han og Tucker Carlson har været uenige om, hvor USA og Fox News skulle hen, så kunne kun én mand ende med at blive taber. Og det ser vi nu,« konstaterer Jakob Illeborg.