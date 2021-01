Da skotske Finlay McAfee steg ombord på et fly for at overraske sin kæreste i Paris, var det meningen, det skulle være en romantisk gestus.

Men planen endte ikke helt sådan, som han havde forestillet sig.

Det skriver CNN Travel.

Det hele fandt sted tilbage i januar 2017, hvor verden ikke var underlagt corona- og rejserestriktioner. På det tidspunkt var Finlay McAfee en 23-årig studerende på Edinburgh University, og han havde været sammen med sin kæreste, 21-årige Salma Saade, i knap tre måneder.

Hun havde været i Beirut i Libanon, og da hun satte kurs tilbage mod Skotland, skulle hun efter planen mellemlande i Paris.

Derfor besluttede Finlay sig for at overraske hende ved at booke en billet til lufthavnen Charles de Gaulle i den franske hovedstad, så han kunne mødes med hende allerede der – og derefter følges hjem til Skotland.

Desværre gik den romantiske gestus ikke helt efter planen.

For det, Finlay ikke vidste, var, at Salma havde lignende planer om at overraske ham.

Her ses Finlay McAfee sammen med Salma Saade. Foto: Finlay McAfee

Hun havde derfor skiftet til et tidligere fly hjem, så hun kunne overraske ham og genforenes med ham hurtigere.

Så mens Finlay stod i Edinburgh Lufthavn og var klar til at rejse mod Paris, landede Salma i samme lufthavn – uden de vidste, at de var der samtidig.

»Det er skørt at tænke på. Der er sikkert et tidspunkt i Edinburgh Lufthavn, hvor vi bogstaveligt talt er gået lige forbi hinanden,« siger Finlay til CNN Travel.

De fandt først ud af 'fejlen' i deres planer, da det var for sent.

Finlay var steget ombord på flyet mod Paris, da Salma skrev til kærestens bofælle for at høre, om han var hjemme, så hun kunne overraske ham.

Bofællen måtte derfor fortælle, at Finlay var taget til Paris – for at overraske hende.

Til at begynde med troede Salma, at bofællen lavede sjov. Men det vidste sig at være rigtigt, da hun ikke kunne få fat i Finlay, som sad uvidende ombord på flyet.

Først da han landede og så hendes beskeder, stod det klart, hvad der var sket.

»Det var en kombination af vantro og en smule ærgrelse, men jeg tænkte også, at det var virkelig sjovt,« forklarer Salma til CNN Travel.

Finlay havde derfor 12 timer i den franske hovedstad helt for sig selv, før han kunne sætte sig på et nyt fly og rejse tilbage til Skotland – og til Salma.

De to er endnu et par den dag i dag.

På fire-årsdagen for den uheldige romanstiske gestus har Salma 12. januar i år delt skærmbilleder af parrets samtale fra forviklingen på Twitter. Det har siden fået mere end en millions likes.