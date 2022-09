Lyt til artiklen

Duane Hansen satte sig for at smadre en rekord på sin 60-års fødselsdag.

Manden fra Nebraska skulle flyde ned af en flod i et gigantisk græskar. Helst skulle han slå den eksisterende rekord.

I torsdags oprandt dagen så, hvor han skulle ud på den farefyldte rejse. Det skriver Fox News.

Græskarret, som blev kaldt 'SS Berta', vejede hele 384 kilo, og det blev udhulet for at kunne flyde.

there is currently a man floating down the Missouri River in a pumpkin attempting a 38 mile journey to break the world record pic.twitter.com/8pkX70zF8G — all dave city (@rhinotary) August 27, 2022

Hansen siger selv, at han fik ideen da han besøgte Ohio, hvor han så en anden mand forsøge at slå rekorden på 41 kilometers sejltur i et græskar. Den blev sat i 2016.

Han spurgte medlemmer af borgmesterens kontor i Bellevue om at være vidner, og så satte Hansen sejl klokken halv otte om morgenen på Missourifloden.

»Det var ikke før senere i samtalen, at det gik op for os, at hr. Hansen faktisk ville ride på græskarret på rejsen,« skrev byen Bellevue på Facebook.

Men Hansen nåede at smadre rekorden. Han flød 61 kilometer til Nebraska City, og satte dermed en ny Guinness Wold Record.

Duane Hansen er på vej mod verdensrekorden. Foto: City of Bellevue, Nebraska Vis mere Duane Hansen er på vej mod verdensrekorden. Foto: City of Bellevue, Nebraska

Turen tog ham lige under 12 timer.

Venner rejste med i en ledsagebåd på hele rejsen. Det gjorde de, for at sikre sig mod ethvert uheld på vejen.