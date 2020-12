Otte unge kvinder og en enkelt mand skåret i småstykker og gemt i kølebokse og værktøjskasser.

Sådan lyder japanske Takahiro Shiraishi lidet flatterende cv, og nu kommer han snart selv til at betale den højeste pris for sine ugerninger.

Tirsdag blev han nemlig dømt til døden ved en japansk domstol, skriver blandt andre AFP, BBC og det asiatiske medie The Straits Times.

I folkemunde blev han dømt 'Twitter-dræberen', fordi han fandt sine ofre på de sociale medier.

Takahiro Shiraishi tegnet i retten i Tokyo i september. Foto: MASATO YAMASHITA Vis mere Takahiro Shiraishi tegnet i retten i Tokyo i september. Foto: MASATO YAMASHITA

I løbet af retssagen indrømmede den 30-årige japaner, at han havde myrdet de ni unge mennesker i løbet af to måneder tilbage i 2017.

Hans advokat mente dog, at det talte til hans fordel, at ofrene alle havde givet udtryk for, at de ønskede at tage deres eget liv.

Hvorfor Shiraishi også skulle partere sine ofre og lægge deres legemsdele i kølebokse i sin lejlighed, havde forsvareren dog ingen god forklaring på.

Anklagen lød også på voldtægt.

He murdered nine people after luring them over Twitter. Now Japan has sentenced Takahiro Shiraishi to death. https://t.co/wfRYzpwdyk — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 15, 2020

Ofrene var mellem 15 og 26 år, og det var alle unge mennesker, som på de sociale medier havde givet udtryk for, at de havde selvmordstanker.

Shiraishi lokkede dem hjem til sig med løfter om, at han kunne hjælpe dem. Han lovede endda, at han ville dø sammen med dem.

Det er nu tre år siden, at Shiraishi blev anholdt af politiet, og sagens grufulde detaljer sendte chokbølger gennem Japan.

Politiet kom på sporet af sagen, da de efterforskede en 23-årig kvindes forsvinden. Hun havde angiveligt tweetet om, at hun ville begå selvmord.

Pressefotografer flokkes om bilen, som transporterede Takahiro Shiraishi væk fra politistaionen i Tokyo kort efter anholdelsen i 2017. Foto: STR Vis mere Pressefotografer flokkes om bilen, som transporterede Takahiro Shiraishi væk fra politistaionen i Tokyo kort efter anholdelsen i 2017. Foto: STR

Da hun var meldt savnet, fik hendes bror adgang til hendes Twitter-konto, hvor han fandt mistænkelige tweets.

Dagen efter Halloween 2017 trængte politiet ind i Shiraishis hjem og fandt et virkelighedens rædselshus:

Ikke mindre end 240 kropsdele lå i hans fryser, kølebokse og værktøjskasser.

Til avisen Mainichi Shimbun udtalte han kort efter, at han ikke havde i sinde at blive taget af politiet, og han var ligefrem stolt over, at han ikke blev opdaget og identificeret før efter hans sidste drab.

Japan serial killer, who baited suicidal people using Twitter, sentenced to death https://t.co/Ii50zSPU8Y — The Straits Times (@straits_times) December 15, 2020

Japan har den højeste selvmordsrate i de syv rigeste industrilande, som indgår i G7-gruppen.

Over 20.000 japanere begår hvert år selvmord.

En dødsdom i Japan betyder som oftest dødsstraf ved hængning.