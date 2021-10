Hvad gør du, hvis du gerne vil spare penge, så du både kan betale dine studielån af og begynde at skrabe sammen til at kunne købe et hus?

Du kan eventuelt gøre som en amerikansk mand, der fandt på en alternativ løsning: Han tog nemlig i forlystelsesparken Six Flags.

Ja. Det lyder måske mærkeligt. Men det lykkedes ham på den måde både at kunne betale hele sin studiegæld af, blive gift og købe et hus – alt sammen på grund af en helt særlig 'deal', han opdagede.

Det fortæller den 33-årige mand ved navn Dylan til Mel Magazine.

Da han tilbage i 2014 fik en praktikplads på et kontor i Santa Clarita i delstaten Californien, kunne han ud af bygningens vinduer spotte de vilde rutsjebaner fra Six Flags, som forlystelseskæden er kendt for.

Dylan, der i dag arbejder som elektroingeniør, var på det tidspunkt lige blevet færdig på universitetet og havde altid været fascineret af rutsjebaner, og han valgte derfor at lægge vejen forbi stedet, da han havde fået fri.

Han var i gang med at se på mulighederne for et årskort dertil, da han fik øje på dét, der skulle ændre hans liv:

For 150 dollar om året – svarende til 960 kroner – kunne han tage i forlystelsesparken lige så tit, han ville, og derudover kunne han spise to måltider gratis på stedet. Hver dag.

Da hans kontor kun lå fem minutters kørsel derfra, købte han det uden at tøve.

»Hele det første år tror jeg ikke, jeg på noget tidspunkt tog i et supermarked. Jeg timede det, så jeg kunne tage derhen i min frokostpause, tage tilbage på arbejde, og så tage tilbage dertil til aftensmad på min vej hjem.«

»Det var skørt – jeg sparede penge, betalte mine studielån. En af mine kolleger sagde, at hun brugte 9.000 kroner om måneden på at spise ude, og jeg tænkte bare: 'Den vej skal jeg ikke ned ad.'«

Han forklarer dog, at det ikke var lige nemt altid.

For maden i Six Flags, særligt for syv år siden, var ikke just god. Slet ikke for ens sundhed. Det var fede burgere, fritter, pizza og sandwiches. Sammen med et sodavandskrus, man kunne genopfylde lige så ofte, man ville.

I løbet af årene begyndte han dog at skære ned på antallet af gange, han spiste på stedet. Særligt efter, at hans hustru, der ikke er stor fan af Six Flags-maden, flyttede ind hos ham, og de begyndte at spise måltider sammen.

Han fortsætter dog endnu med at spise der nogle gange, også fordi han og hustruen har købt et hus i nærheden – og der er over årene også kommet sundere mad og et større udvalg på menuen.

Til Mel Magazine forklarer han, at han ikke ved, hvor mange måltider han har spist hos Six Flags. Men han gætter på, at det er mere end 2.000.

Det vil betyde, at han har betalt lige omkring tre kroner pr. måltid.