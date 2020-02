New Yorks forhenværende borgmester og mangemillardær Michael Bloomberg kan som den eneste demokratiske præsidentkandidat for alvor få Donald Trump til at se rødt ... ildrødt.

Ifølge avisen New York Times har flere af Bloombergs tv-reklamer således gjort præsidenten så rasende, at han har smækket med dørene i Det Hvide Hus.

Men én ting er for Trump langt værre end alverdens politiske angreb. Og det er pengene.

Ikke alene er Michael Bloomberg nemlig rigere end Donald Trump. Bloomberg er meget rigere end Trump.

Ifølge finansbladet Forbes er Donald Trump således god for det, der svarer til 20 milliarder kroner, mens entreprenør og eksborgmester Bloomberg er god for 21 gange så meget, 420 milliarder kroner. På listen over USA's rigeste ligger Michael Bloomberg på ottendepladsen. Mens man skal helt ned på plads nummer 248 for at finde 'Donald John Trump'.

»Donald Trump har brugt hele sit liv på at bilde folk ind, at han er rigere, end han egentlig er. Så derfor er det ydmygende at stå ansigt til ansigt med en succesfuld forretningsmand som Michael Bloomberg. En mand, der i modsætning til Trump selv ikke arvede en millionformue fra sin far.«

Sådan siger forfatteren Tony Schwartz, der sammen med Donald Trump i 1987 selv skrev bogen 'The Art of the Deal'.

Siden han officielt stillede op til præsidentvalget 24. november 2019 har Michael Bloomberg ifølge New York Times brugt 1,2 milliarder kroner på sin valgkampagne.

Og mere end nogen anden af de i alt otte tilbageværende demokratiske kandidater er Michael Bloombergs spots, der oversvømmer både tv og samtlige sociale medier, dybt personlige.

Ikke alene fremhæver Bloomberg egne bedrifter som forretningsmand og borgmester, han går også efter struben på sin modstander, Donald Trump.

»Donald Trump er en patologisk løgner. Han bekymrer sig ikke om almindelige amerikanere. Han er kun interesseret i at putte flere penge i sine egne lommer.«

Sådan lyder det i én af Bloombergs seneste reklamer. For at få fat i den yngre generation, der mest er til sociale medier, bruger Bloombergs kampagne også bidende humor.

Således kan man på Twitter se en let omredigeret version af Trumps sejrstale efter den netop overståede rigsretssag. Den originale lydside er udskiftet med en Trump-agtig stemme, der blot monotont gentager 'løgne', 'løgne', 'løgne', mens en lille animeret kagemand hopper rundt på præsidentens hoved og skuldre.

»Donald Trump elsker en god duel. Men det er sjældent, at han møder en modstander, der som Michael Bloomberg kender og ikke er bange for at udnytte en af Trumps største svagheder, hans forfængelighed,« siger Chris Matthews fra tv-kanalen MSNBC i sit program 'Hardball'.

Da Trump for nylig fortalte FoxNews, at Michael Bloomberg var så lille (171 centimeter), at eksborgmesteren i forbindelse med en kommende tv-debat havde fået tildelt en trækasse til at stå på, svarede Bloombergs kampagne:

»Præsidenten lyver om alting, hans kunstige hår, hans overvægt og hans sprayfarvede hud.«

Stik imod sædvane svarede Donald Trump ikke igen på Bloombergs personlige angreb.