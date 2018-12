Ligesom Lundin forsøgte Chris Watts at smide familien ud som affald

»Jeg er ikke nogen god person.«

Sådan sagde USA's svar på Peter Lundin, Chris Watts, da han sidste uge blev idømt fire gange livsvarigt fængsel for mordet på sin kone, sine to små døtre og sin ufødte søn, Niko.

Da dansk-amerikanske Peter Lundin i år 2000 dræbte sin kæreste, Marianne Pedersen, og hendes to sønner, spredte chokbølgerne sig hele vejen til Lundins adopterede fædreland, USA. Men nu har kæmpelandet fået sit eget svar på den danske lystmorder og livstidsfange. Den firedobbelte morder hedder Chris Watts.

Foto: Weld County Sheriff's office /HA

Og mens Peter Lundins forbrydelse tilsyneladende blev begået i et anfald af monsteragtig vrede, var Chris Watts' firedobbelte mord planlagt ned til den allermindste, frastødende detalje.

»Det her er den mest umenneskelige sag, jeg nogensinde har beskæftiget mig med. De er et monster, mr. Watts.«

Sådan sagde dommer Marcelo Kopkow, da han i sidste uge dømte Chris Watts til livsvarigt fængsel uden mulighed for løsladelse.

Og sagens detaljer er uhyrlige.

Sidste år mødte den 33-årige mellemleder ved energifirmaet Anadarko Petroleum således den tre år yngre kvinde Nichol Kessinger.

Hjemme i det kæmpemæssige hus i Frederick, Colorado, var Chris Watts i al hemmelighed blevet godt træt af forstadslivet sammen med konen, Shannan, og deres to små døtre, Bella på fire og Celeste på tre år.

Og selvom Shannan var 15 uger henne med parrets første søn, Niko, udviklede den tilsyneladende velfungerende Chris Watts sin plan.

Og 13. august slog han til.

Da Shannan og døtrene vendte hjem fra en kort ferie, dræbte Chris Watts først sin kone. Han kvalte hende med de bare næver. Bagefter dræbte han døtrene ved at lægge en pude over deres ansigter.

Ifølge avisen Denver Post overvejede Chris Watts først at smide ligene ud med affaldet. Men siden skiftede han mening.

Således blev Shannan Watts' lig begravet bag én af bygningerne på ægtemandens arbejdsplads. Ligene af de to små piger gemte faderen i hver sin olietank - også på Anadarko Petroleums område.

Og så begyndte andet akt af morderens iskolde plan.

»Min familie er blevet væk. Og jeg ønsker brændende at blive genforenet med dem. Jeg længes efter at høre mine døtres latter,« græd Chris Watts således, først på lokalt og siden på landsdækkende tv.

Alle inklusive Chris Watts' egen svigerfamilie kunne først ikke forestille sig, at den smilende og 'varme' familiefar selv havde en finger med i spillet. Og politiets første spor, der pegede i retning af Chris Watts, kom fra uventet side, fra Chris Watts' nye kæreste, Nichol Kessinger.

Blot minutter efter sin grusomme forbrydelse sendte Chris Watts en sms-besked til kæresten.

Foto: Instagram

Og da Nichol Kessinger hørte, at Chris Watts familie var savnet, kontaktede hun politiet.

»Da vi mødtes, fortalte Chris mig, at han var ved at blive skilt. Og set i bakspejlet er hele sceneriet både mystisk og skrækslagende. Vi kendte knap hinanden. Men alligevel havde han alle disse planer om vores fremtid,« forklarede Nichol Kessinger ifølge bladet People til politiet i Frederick, Colorado.

I flere måneder nægtede Chris Watts først at kende noget til familiens forsvinden. Men så viste det sig, at en nabo havde set Watts bære nogle 'mistænkelige pakker' ud til sin bil. Snart blev alle tre lig (fire inklusive parrets ufødte søn) fundet. Og efter yderligere 12 timers afhøring tilstod Chris Watts sin ugerning.

Og det var i denne forbindelse, at han bemærkede 'jeg er ikke nogen god person'.

Oprindeligt havde anklagemyndigheden forlangt, at Chris Watts blev dømt til døden. Men på svigerfamiliens opfordring blev dommen i stedet fire gange livsvarigt fængsel - én livstidsdom for hvert offer.

Og efter domsafsigelsen i sidste uge sagde Shannan Watts' mor, Sandra Rzucek (ifølge Denver Post), mens hun kiggede på sin svigersøn:

»Jeg hader og foragter dén forbrydelse, du har begået. Men jeg kan ikke hade dig. Og jeg kan ikke være med til at tage dit liv. Det er ikke noget, jeg kan bestemme. Men jeg håber, du aldrig får ét eneste roligt øjeblik i resten af dit liv.«

Ifølge bladet People Magazine afsluttede Frank Rzucek (han kaldte Watts 'et hjerteløst monster') sin enetale ved at viderebringe en opsigtsvækkende hilsen fra sin afdøde datter:

»Og lige én ting til sidst. Shannan siger, at hun glæder sig til at se retfærdigheden ske fyldest.«