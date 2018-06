Trumps rådgiver og tale-forfatter Stephen Miller kan få enhver til at se rødt .. om han nyder det. Nu forbereder han Trump til mødet med Kim Jong-Un.

Den stærkt højreorienterede Stephen Miller er blevet smidt ud fra både CNN og MSNBC. Men hans chef, Præsident Donald Trump elsker sin unge rådgiver med de skrapte meninger. Og når Trump i næste uge (efter planen) møder nordkoreanske Kim Jong-Un, så er Stephen Miller igen med i forreste række.

Mens andre Trump-rådgivere som Steve Bannon og Michael Flynn for længst er blevet fyret, så beholder den 32-årige Stephen Miller sit top-job i Det Hvide Hus som Donald Trumps højre hånd. Og forklaringen er enkel.

For det første tænker Stephen Miller, som Trump selv. Og for det andet er Miller tilfreds med at være 'sidekick'. I modsætning til Bannon og andre forsøger Mille således aldrig at stjæle rampelyset fra sin chef.

Men selvom Stephen Miller sjældent selv dukker op på tv-skræmen, så kender alle hans ord og meninger.

Det var nemlig Stephen Miller, der skrev størstedelen af Donald Trumps kulsorte indsættelsestale, der fik USA til at lyde som et samfund på randen af undergang. Det var også Miller, der stod bag Donald Trumps første immigrationsforbud (Januar 2017), der skabte panik og lukkede adskillige amerikanske lufthavne. Og endelig er det Stephem Miller, der har været med til at opfinde Trump-slogans som 'Build the wall' (om muren imellem USA og Mexico) og 'Lock her up' (kampråd for at smide Hillary Clinton i fængsel).

Når Donald Trump efter planen (12. juni) møder den nordkorenske leder Kim Jong-Un for at forhandle om landets atomarsenal, så spiller Stephen Miller igen en vigtig rolle i forberedelserne. Og som sædvanlig har Trump intet at frygte, når det gælder Stephen Millers loyalitet.

I et direkte interview med journalisten Jake Tapper på CNN, sagde Stephen Miller således fornylig, at Donald Trump er 'den bedste præsident, USA nogensinde har haft'. Han stemplede præsidentens demokratiske modstandere som 'fascister, der hader USA'.

Og interviewet sluttede, da Tapper med ordene 'Nu har du vist spildt vores seeres tid tilstrækkeligt', slukkede for Stephen Millers mikrofon.

Andre politikere og talsmænd for toppolitikere ville måske være såret over den slags behandling. Men Stephen Miller er ikke som ret mange andre. Og han var glad, da mikrofonen blev slukket.

Den 32-årige ugifte eks-elev fra Duke University i staten North Carolina, er nemlig dét, internet-kyndige kalder en 'trold'.

Dét vil sige, at Stephen Miller ofte siger, skriver og udtrykker ekstreme standpunkter, primært for at provokere og fremkalde en reaktion, som han så selv kan bruge på et senere tidspunkt.

I Præsident Trumps tilfælde bruger Stephen Miller således fortørnede reaktioner (som Jake Tappers) som 'bevis' på, at deres politiske modstandere (demokraterne) blot er en samlig 'tøsedrenge uden sans for humor'.

»Mange er tivivl. Er Stephen Miller en sociopat uden menneskelige følelser. Eller siger han bare outrerede ting for at fremprovokere en reaktion. Jeg har interviewet ham mange gange. Og jeg er stadig i tvivl.«

Sådan siger den amerikanske journalist McKay Coppins, der i bladet The Atlantic netop har skrevet en omfattende artikel om Stephen Miller.

»Han sidder lige der, over for mig. Og selvom jeg stirrer på hans ansigt, så kan jeg ikke afgøre, hvorvidt han mener det, eller om det blot er noget han siger, for at gøre mig fortørnet,« fortæller McKay Coppins.

Og et blik på Stephen Millers fortid får blot mystikken omkring Trump-rådgiverens intentioner til at sprede sig..

Ifølge McKay Coppins droppede Stephen MIller således allerede som teenager én af sine nærmeste venner, blot fordi vedkommende var af spansk oprindelse.

Allerede i gymnasiet (Santa Monica High School) gjorde Miller sig upopulær ved at forlange, at ingen måtte tale spansk - kun engelsk. Fra scenen argumenterede teenageen Stephen Miller, at hver han eller andre andre elever på den dyre skole skulle samle deres eget affald op, da man havde ansat regøringfolk til 'samme formål'.

I college skrev Stephen Miller afhandlinger om 'islams forbindelse til fascisme', 'hvorfor kvinder aldrig kan ligestiles med mænd' og 'hvordan man stopper college-proffesorernes venstreorienterede indoktrinering'.

Efter eksamen i 2007, flyttede Stephen Miller til Washington D.C., hvor han snart blev rådgiver for den republikanske senator Michelle Bachman. Siden arbejdede han for Jeff Sessions, der i dag er USAs justitsminister. Og som én af de allerførste, slog Miller i 2015 pjalterne sammen med daværende præsidentkandidat Donald Trump.

»I Trump så jeg alt det, jeg beundrer ved USA: succes, talent, rigdom og modet til at gå imod strømmen. Og jeg vil kæmpe for vores præsident til den sidste blodsdråbe,« siger Stephen Miller til avisen The New York Times.

STEPHEN MILLERS BLÅ BOG:

Født: i Californien, 25. august 1985

Fulde navn: Stephen Miller

Familie: Ugift, ingen børn.

Job: Tale-forfatter og rådgiver for Præsident Donald Trump.

Uddannelse: Bachelor i politisk videnskab fra Duke University, North Carolina.