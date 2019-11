Netop som alle troede, at det demokratiske felt af præsidentkandidater var begyndt at skrumpe, sker det stik modsatte.

Og det er ikke hvem som helst, der nu vil forsøge at vippe Donald Trump af præsidentpinden.

Således har én af Trumps ærkefjender, milliardær og forhenværende New York-borgmester Michael Bloomberg, antydet, at han planlægger at afsløre sit kandidatur i weekenden. Trump og Bloomberg, der begge er fra New York, har i årtier været rivaler. Og ifølge Forbes Magazine er Michael Bloomberg med en formue på 250 milliarder kroner godt ti gange så rig som den nuværende præsident.

Ifølge tv-stationen MSNBC overvejer Barack Obamas justitsminister Eric Holder også at stille op til præsidentvalget næste år.

»De nye kandidater er ganske enkelt nervøse for, at det eksisterende felt er for svagt. De tror ikke, at Joe Biden, Elizabeth Warren eller Bernie Sanders har en realistisk chance imod Donald Trump.«

Sådan siger Rachel Maddow fra MSNBC. Og den seneste uges meningsmålinger foretaget af Gallup tyder på, at de nye kandidater måske har ret.

Opbakningen bag både Elizibath Warren og Bernie Sanders ser nemlig ud til at skrumpe i disse dage. Og ifølge avisen Washington Post er det især snakken om offentlig sygesikring til alle, der skræmmer de amerikanske vælgere.

»Vi skal huske på, at over 170 millioner amerikanere får deres private sygesikring via deres arbejdegiver. Den ordning er de godt tilfredse med. Og når en demokratisk præsidentkandidat som Elizabeth Warren eller Bernie Sanders så siger, at de vil opløse det gamle system og erstatte det med et offentligt, bliver de nervøse. Ikke alene går deres skatter op. De mister også den form for sygesikring, de er vant til,« skriver avisen.

Donald Trump er allerede begyndt at bruge idéen om afskaffelsen af den private sygesikring som våben i sin valgkamp.

»De vil tage jeres sygesikring fra jer,« sagde præsidenten under et nyligt vælgermøde. Og den fyldte sal buhede sammen med præsidenten.

I modsætning til de andre demokratiske kandidater vil den forhenværende vicepræsident Joe Biden, der stadig fører i de fleste meningsmålinger, bevare det eksisterende sygesikringssystem. Biden vil sideløbende udvide det systemet Obamacare, der sænker prisen for mindre velhavdende amerikanere, og som han selv var med til at indføre sammen med sin daværende chef Barack Obama.

Men også Joe Biden er begyndt at vise svaghedstegn i diverse meningsmålinger. Og derfor ville både Michael Bloomberg og Eric Holder være fristende alternativer, mener de.

Eric Holder, der er sort, er ikke alene på grund af sin herkomst men også sine politiske standpunkter før blevet beskrevet som 'en ny Obama'. Og i Michael Bloombergs tilfælde skal attraktionen findes i en kombination af formue og standpunkter.

Hvis den forhenværnde borgmester og nuværende Trump-rival stiller op, vil det i så fald foregå som politisk uafhængig. Og faren ved dette beskrives i avisen New York Times således:

»Med sin enorme personlige formue, midtsøgende synspunkter og tætte forbindelser til det politiske etablissement ville Bloomberg udgøre en alvorlig trussel mod tidligere vicepræsident Joe Biden, som har haft problemer med at indsamle kampagnepenge«