Han er søn af en af terrororganisationen Hamas' grundlæggere.

Men æblet er i den grad faldet langt fra stammen.

Det beviste Mosab Hassan Yousef forleden, da han holdt tale i FN.

Mosab Hassan Yousef har spioneret mod sin egen far, der er medgrundlægger af Hamas, i mange år. Nu advarer sønnen hele verden.

Mosab Hassan Yousef, der er søn af Hamas-medgrundlæggeren, Sheikh Hassan Yousef, har i mange år fungeret som spion for Israel.

I den forbindelse har han leveret mange informationer om Hamas, og nu advarer han verdenssamfundet.

»Det er nu, vi skal stå sammen. Hvis Israel fejler i Gaza, bliver vi alle sammen de næste,« siger han i FN-talen.

Han frygter, at andre vil få blod på tanden.

»De vil inspirere mange radikale grupper rundt omkring i verden. De vil se, at nogle tusind fanatiske mennesker vil kunne afpresse det internationale samfund. Mange af dem er glade for at se den forvirring og angst, der breder sig i verden nu.«

Han mener, at Hamas med angrebet 7. oktober har opnået præcis det, som terrororganisationen ville.

»Det var det her, Hamas ville. De ville ofre tusindvis af børn, så Israel kunne få skylden. Og nu lytter verden så til Hamas og deres propaganda,« siger han.

Ifølge de israelske myndigheder er cirka 1200 israelere blevet dræbt siden overraskelsesangrebet.

Fra de palæstinensiske myndigheder i Gaza, som er styret af Hamas, lyder det, at mindst 14.100 palæstinensere er blevet dræbt. Heraf er 5.840 angiveligt børn, mens 3.920 er kvinder.

Det er ikke muligt at få disse tal uafhængigt bekræftet.