Dramaet har efterhånden stået på i månedsvis. Den lille nordøstlige amerikanske delstat New Hampshire har lagt sig ud med selveste USAs præsident.

Men det kan vise sig at være Joe Biden, der kommer til at stå som den store taber, når røgen har lagt sig efter primærvalget i delstaten 23. januar.

Situationen er mildest talt prekær for den siddende amerikanske præsident.

For at forstå hvorfor, skal vi skrue tiden tilbage stort set præcis fire år.

Her var der en voldsom kamp i gang om, hvem der skulle blive det demokratiske partis præsidentkandidat.

Hvem der skulle forsøge at ‘redde’ USA fra Donald Trump.

Egentlig var der en klar favorit. Den mangeårige senator og vicepræsident under Barack Obama, Joe Biden, var inden de første primærvalg i Iowa og New Hampshire den, som de fleste regnede for at have den bedste mulighed for at vinde nomineringen.

Feltet var dog stærkt, og kandidater som Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar betød, at Joe Biden indledningsvist fik seriøse tæv.

Først i Iowa, hvor selve stemmeprocessen, som nogle måske husker, endte i et gigantisk kaos, og siden i New Hampshire, hvor Biden fik så store stemmemæssige klø, at han flygtede ud af delstaten, inden resultatet nærmest lå fast.

Hans hårdtkæmpene kampagnefolk i området blev efterladt tilbage med en noget fesen valgfest.

Siden fik Biden vendt de horrible resultater. Men han havde umiddelbart ikke glemt de enorme problemer i Iowa og New Hampshire.

Derfor er årets første primærvalg hos Demokraterne ikke i Iowa, som i årevis har været først med sit specielle Caucus-system, og det andet – det egentlig første rigtige primærvalg – ikke i New Hampshire.

Joe Biden fører slet ikke valgkamp i New Hampshire, da det demokratiske parti ikke erkender valget i delstaten. Foto: Saul Loeb/AFP/Ritzau Scanpix

Eller det er det sådan set.

Og her kommer Bidens gordiske knude.

Det demokratiske parti har valgt at have sit første officielle primærvalg i South Carolina – den delstat, som gav Biden sin første sejr i 2000 – 3. februar.

Men delstaten New Hampshire har skrevet ind i sin lovgivning, at den SKAL være den første i landet, der afholder primærvalg i et præsidentvalgår (Iowa er et Caucus og kan derfor godt komme før), og derfor finder der også et demokratisk præsident-primærvalg sted i New Hampshire 23. januar, samtidig med republikanernes.

Og nu bliver det rigtig speget.

Det har Biden og den demokratiske top dog ikke godkendt. Og derfor stiller Biden ikke op i New Hampshire, hvis valg ikke er officielt gældende.

Og nu bliver det endnu mere speget.

Det betyder dog ikke, at man ikke kan stemme på Joe Biden ved valget i New Hampshire.

Han er ikke på selve stemmesedlen, men der er dog et tomt felt, hvor man kan skrive alt fra Snurre Snups navn til Joe Bidens.

Og derfor er det forventningen, at mange demokrater i New Hampshire vil stemme på Biden alligevel.

Forvirret?

Det bliver endnu bedre.

For mens Joe Biden ikke er på stemmesedlen og ikke fører valgkamp i New Hampshire – der er det første primærvalg hos Demokraterne uden at være det – så har en anden, hidtil ukendt kandidat pludselig fået vind i sejlene.

Han hedder Dean Phillips. Og i en række målinger ligger han til omkring 20 procent af stemmerne.

Dean Phillips' tal i New Hampshire bliver nærmest bedre dag for dag. Foto: Joseph Prezioso/AFP/Ritzau Scanpix

Det er ikke nok til at vinde. Men det er nok til at skabe uro og opmærksomhed om en anden vej end det, den – efter nogens mening – for gamle og svage Joe Biden ønsker.

»Dean Phillips udgør umiddelbart ikke selv en trussel mod Joe Biden. Men han er en ukendt figur, som har fået åbnet en flanke,« siger chefredaktør på Kongressen.com, Anders Agner.

Gennem længere tid har der været bekymring angående Joe Biden internt hos Demokraterne.

Den 80-årige præsident har gentagne gange vist eksempler på sin fremskredne alder. Og man har ligefrem taget skridt i Biden-lejren til, at præsidenten ikke skal falde ved blandt andet at få ham til oftere at gå i mere skridsikre sko.

Samtidig er Biden historisk upopulær blandt vælgerne. Også blandt de demokratiske af slagsen. Og en lang række meningsmålinger har efterhånden vist, at Biden vil få store problemer, hvis det bliver en rematch mellem ham og Trump.

Utilfredsheden og ikke mindst nervøsitet omkring Joe Biden er stigende.

Men det kan blive endnu værre.

»Selvom Biden vinder i New Hampshire, så vil der være fokus på en anden kandidat. Og det vil vise en utilfredshed med Biden,« siger Anders Agner.

Stadig er Biden stor favorit i New Hampshire. Men skulle miraklet ske for Dean Phillips, og han ligefrem skulle vinde over Joe Biden …

Så er fanden løs internt hos Demokraterne.

»Dean Phillips repræsenterer noget helt andet end Biden. Og får han et godt resultat, så vil der komme mange spørgsmål om, hvorvidt Biden er den rigtige,« siger Anders Agner.