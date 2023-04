Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da den daværende FN-generalsekretær Kofi Annan ville indføre et totalt rygeforbud, tog den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, kampen op.

»FN-bygningen er ejet af alle medlemslandene, og generalsekretæren er bare en midlertidig leder,« buldrede han.

Og fortsatte med at ryge. Og drikke – gerne et glas whisky under samtaler med journalister.

For Sergej Lavrov er ikke bange for at parkere sig på de upopulære meningers holdeplads.

Sergej Lavrov er kendt for at være glad for at ryge. Foto: LEON NEAL Vis mere Sergej Lavrov er kendt for at være glad for at ryge. Foto: LEON NEAL

Det var han hverken dengang i 2003 som FN-ambassadør eller i den rolle som russisk udenrigsminister, han har bestridt i næsten 20 år.

Eller rettere. Han er ikke bange for at bruge alle tænkelige retoriske midler til at fremme russiske interesser, selvom metoden med årene har forandret sig.

»Da han var i FN, var han kendt som ganske kultiveret og vittig, når han implementerede det, den russiske regering ville have ham til,« som den tidligere amerikanske efterretningsagent Angela Sent fortæller:

»Efterhånden som forholdet til Vesten er blevet værre, har hans ry ændret sig. Han holder nu taler, der reflekterer holdningerne hos den eneste person, der er vigtig for ham: præsident Putin.«

Sergej Lavrov skulle efter sigende ikke være bange for at bruge sin fysik – han er 1,88 meter høj – for at hævde sig i diskussioner med politiske modstandere. Her tårner han i 2010 over udenrigsministerkollegaerne Jonas Gahr Store (Norge), Lawrence Cannon (Canada) og Hillary Clinton (USA) samt den daværende danske justitsminister, Lars Barfoed (K). Foto: ROGERIO BARBOSA Vis mere Sergej Lavrov skulle efter sigende ikke være bange for at bruge sin fysik – han er 1,88 meter høj – for at hævde sig i diskussioner med politiske modstandere. Her tårner han i 2010 over udenrigsministerkollegaerne Jonas Gahr Store (Norge), Lawrence Cannon (Canada) og Hillary Clinton (USA) samt den daværende danske justitsminister, Lars Barfoed (K). Foto: ROGERIO BARBOSA

Og i dag sker det gerne gennem bombastiske udtalelser og trusler, hvilket ikke mindst er blevet tydeligt igennem det seneste års krig i Ukraine.

»Den Europæiske Union har mistet Rusland. Men det er dens egen skyld,« som Sergej Lavrov senest har dundret.

Siden februar sidste år har han også sammenlignet amerikanere med nazister, advaret om atomkrig og igen og igen truet med russiske repressalier mod stort set hvad som helst.

Den tidligere britiske diplomat Kim Darroch sammenligner Sergej Lavrov med historiens længstsiddende sovjetrussiske udenrigsminister, Andrej Gromyko, der havde posten under den kolde krig fra 1957 til 1985.

Fra Kalantaryan til Lavrov Sergej Lavrov kunne 21. marts fejre sin 73-års fødselsdag. Han blev født i Moskva i 1950. Han havde oprindelig efternavnet Kalantaryan efter sin armenske far, men valgte siden at tage sin mors fødenavn. Han er den næstlængst siddende russiske udenrigsminister nogensinde. Kritikere kalder ham for 'Putins skødehund'.

»Hans rolle ser ud til at være reduceret til at sige 'nej' til alt udenlandsk og til at forsvare det uforsvarlige. Og han skal retfærdiggøre en af de mest tragiske og katastrofale beslutninger nogensinde,« siger han.

På den led lever manden – der ligner legemliggørelsen af en russisk bamse med kinder så store og bløde, at man får lyst til at hive i dem – ikke længere helt op til sin lange fortid i diplomatiets navn.

Han blev i 1972 uddannet fra Statsinstitut for Internationale Relationer i Moskva og blev efterfølgende udsendt til Sri Lanka.

Siden blev det til ansættelser i eksempelvis udenrigsministeriets afdeling for internationale økonomiske organisationer og i afdelingen for internationale organisationer og globale problemer.

Sergej Lavrov i 2003, da han var russisk FN-ambassadør. Foto: HENNY RAY ABRAMS Vis mere Sergej Lavrov i 2003, da han var russisk FN-ambassadør. Foto: HENNY RAY ABRAMS

Sergej Lavrov var også ansat ved den sovjetiske mission i FN og var også viceudenrigsminister, inden han fik jobbet som russisk FN-ambassadør i 1994.

I 2004 blev han så udenrigsminister.

Men mens han tidligere er blevet rost for at være »vidende«, »professionel« og »selvsikker« af eksempelvis den tidligere amerikanske sikkerhedsrådgiver John Bolton, er det ikke de ord, der bruges i dag.

Igennem det seneste år er der heller ingen, der har kaldt Sergej Lavrov for »den måske mest formidable og klarhovedede udenrigsminister i verden i dag«, som kommentatoren Peter Oborne skrev for cirka ti år siden i den britiske avis Daily Telegraph.

Sergei Lavrov kan faktisk godt smile. Ud over russisk taler han i øvrigt flydende engelsk, fransk og singalesisk. Foto: Pavel Golovkin Vis mere Sergei Lavrov kan faktisk godt smile. Ud over russisk taler han i øvrigt flydende engelsk, fransk og singalesisk. Foto: Pavel Golovkin

Og ingen vestlig udenrigsminister vil i dag drikke vodka og spise pizza med ham efter timelange forhandlinger og samtaler, som hans amerikanske modpart John Kerry engang gjorde.

Efter den russiske invasion af Ukraine lød det i stedet fra den tidligere russiske udenrigsminister Andrej Kozyrev, der (når ret skal være ret) blev betragtet som provestlig:

'Lavrov, der med rette er blevet sanktioneret af USA og Vesten i dag, var min viceudenrigsminister i 1990erne. Han havde min ryg dengang, men i dag ville jeg se mig over skulderen, hvis han var bag ved mig,' skrev han på Twitter 25. februar sidste år.

Den ubetingede loyalitet som 'Putins skødehund' fremhæves ofte som det træk, der har været med til at sikre Sergej Lavrovs mange år som udenrigsminister.

Lavrov, rightfully sanctioned by the US and EU today, was my deputy in the 90s. Used to have my back.



Today, I would watch my back if he was behind me. pic.twitter.com/a47XArhEYb — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) February 25, 2022

Men også et andet vigtigt faktum: Han fremturer udelukkende i rollen som diplomat og har aldrig været politiker eller medlem af noget russisk parti.

Derfor har han aldrig været nogen trussel for Vladimir Putin i det politiske magtspil. Men han har omvendt heller aldrig været en del af præsidentens inderkreds.

Som B.T. tidligere har beskrevet, blev den russiske udenrigsminister ikke oplyst om igangsættelsen af angrebet på Ukraine før i sidste øjeblik.

Og mens han er særdeles åbenmundet om Rusland, gælder det stik modsatte i forhold til privatlivet. Her holder han tæt.

Sergej Lavrov (th.) med Vladimir Putin. Foto: Brendan Smialowski Vis mere Sergej Lavrov (th.) med Vladimir Putin. Foto: Brendan Smialowski

Måske fordi uafhængige russiske medier tidligere har afsløret, hvordan Sergej Lavrov i virkeligheden har gemt en millionformue væk, mens han ejer dyre palæer over hele verden.

Samtidig skulle han også i årevis have haft en 'ekstra familie' med en elskerinde sideløbende med det mere end 50 år lange ægteskab med hustruen Maria Lavrova.

Én ting har den ombruste udenrigsminister dog fortalt. Han holder af fodbold, ishockey – og rafting.

»Hvert år forsøger jeg at finde adskillige dage, hvor jeg kan tage på en raftingtur ned ad en bjergrig flod,« har han fortalt.

Sergej Lavrov opererer tilsyneladende bedst i oprørte vande.

Kilder: Foreign Policy, Newsweek, Reuters, Evening Standard, Independent, Telegraph, The Insider