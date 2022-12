Lyt til artiklen

Der er endnu mange ubesvarede spørgsmål i sagen om de forfærdelige drab på fire amerikanske universitets-studerende.

Nu har en studiekammerat, der læste sammen med den mand, politiet har anholdt i den opsigtsvækkende sag, dog sat nogle ord på, hvem han er.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det var fredag, at politiet i byen Moscow – der ligger i delstaten Idaho – kunne melde ud, at man endelig havde et gennembrud i sagen, der har rystet lokalsamfundet.

Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle. Vis mere Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle.

En mand, den 28-årige Bryan Christopher Kohberger, var i de helt tidlige morgentimer blevet anholdt mere end 4.000 kilometer væk i delstaten Pennsylvania og taget med i politiets varetægt.

Han er mistænkt for den 13. november at have brudt ind i et hus, hvor en gruppe unge college-studerende boede nær University of Idaho – og for at have dræbt fire af de personer, der befandt sig der.

Der var tale om Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle og sidstnævntes kæreste, Ethan Chapin, der havde overnattet hos hende.

De var alle i alderen mellem 20 og 21 år.

Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho. Foto: AFP PHOTO / Monroe County Correctional Facility Vis mere Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho. Foto: AFP PHOTO / Monroe County Correctional Facility

Der er endnu ikke meldt noget ud om et muligt motiv i sagen – og det vides heller ikke, om den mistænkte gerningsmand havde nogen forbindelser til nogen af de dræbte.

Alt, der vides med sikkerhed, er, at Bryan Kohberger selv studerer kriminologi ved Washington State University – der ligger ikke så langt fra det universitet, de fire dræbte studerede på.

Han var dimitteret fra Northampton Community College of Pennsylvania, hvor han havde læst psykologi, tilbage i 2018, før han læste videre på University of Pennsylvania, hvor han i 2020 modtog sin bachelorgrad og afsluttede sit kandidatstudie i sommer.

Efterfølgende påbegyndte han sit første år som ph.d.-studerende på universitetets forløb om kriminologi, ligesom han også arbejdede som lærerassistent for universitetets strafferets- og kriminologiprogram.

Til nyhedsbureauet AP sætter Ben Roberts – der begyndte at studere sammen med Kohberger tilbage i august – nu nogle ord på, hvordan han opfattede sin studiekammerat.

Først og fremmest beskriver han Kohberger som selvsikker og udadvendt, men samtidig fortæller han, at det virkede som om, at 'han (Kohberger, red.) altid ledte efter en måde at passe ind på'.

»Jeg havde ærligt talt bare udset ham som værende super akavet,« forklarer Roberts.

De to havde flere kurser sammen, og ifølge Roberts ville Kohberger gerne fremstå som værende meget akademisk:

»En ting, han næsten uden fejl altid ville gøre, var at finde den mest komplicerede måde at forklare noget på,« siger han og tilføjer:

»Han skulle sikre sig, at du vidste, at han vidste det.«

Bryan Kohberger er indtil videre blevet fængslet i Pennsylvania uden mulighed for løsladelse mod kaution.

Tirsdag skal han igen for retten, hvor han skal beslutte sig for, om han frivilligt vil lade sig udlevere til Idaho, hvor han er sigtet.

To andre kvindelige beboere i huset, hvor drabene blev begået, led ingen skade, og de vågnede ikke, da gerningsmanden trængte ind i hjemmet og dræbte de fire andre.