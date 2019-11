Mor er som bekendt den bedste i verden. Også selv om hun er dronning og en af verdens mest berømte monarker. Og også selv om hun måske ovenikøbet lige har givet dig en fyreseddel.

For mens resten af verden vender ryggen til prins Andrew, får han opbakning fra de to vigtigste kvinder i sit liv:

Sin ekskone og sin mor.

Sarah Ferguson, bedre kendt som Fergie, har mere end 20 år efter skilsmissen fra Andrew stadig et nært forhold til sin eksmand.

Dronningen og prins Andrew fotograferet i 2013. (Arkivfoto) Foto: LEON NEAL Vis mere Dronningen og prins Andrew fotograferet i 2013. (Arkivfoto) Foto: LEON NEAL

I sidste uge viste hun ham sin støtte midt i Epstein-skandalen, da hun på Twitter beskrev prinsen som 'en sand og ægte gentleman'.

Det stigende pres på prinsen fik ham onsdag til at trække sig fra alle sine officielle pligter på ubestemt tid.

Selv om britiske medier udlægger det, som om at prinsen fik en fyreseddel af sin mor, lader det bestemt ikke til, at regenten har slået hånden af sin næstyngste søn. Ofte omtalt som dronningens 'yndlingssøn'.

Fredag blev mor og søn nemlig set på ridetur i området omkring Windsor Castle.

Britain's Prince Andrew (2nd L) rides on a horse in the grounds of Windsor castle, Windsor, Britain November 22, 2019. REUTERS/Peter Nicholls Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Britain's Prince Andrew (2nd L) rides on a horse in the grounds of Windsor castle, Windsor, Britain November 22, 2019. REUTERS/Peter Nicholls Foto: PETER NICHOLLS

Mor og søn blev fotograferet på afstand og med ryggene til, så det er ikke muligt at afkode deres sindsstemning.

Det lader dog til, at de får sig en alvorssnak, mens de rider side om side.

Den 59-årige prins står lige nu i det værste stormvejr i sit ellers så privilegerede royale liv.

Hertugen af York belastes i stigende grad af sit tætte venskab til den amerikanske rigmand Jeffrey Epstein, som var anklaget for menneskehandel og for at have misbrugt flere mindreårige piger seksuelt.

Prins Andrew bliver endnu en gang belastet af sit venskab med den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein. (Arkivfoto) Vis mere Prins Andrew bliver endnu en gang belastet af sit venskab med den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein. (Arkivfoto)

Epstein tog sit eget liv i sommer, mens han sad i fængsel og ventede på, at hans sag kom for retten.

Historierne om de mange kvinder, han angiveligt har misbrugt, vil dog ikke dø, og her strammer nettet mere og mere om prinsen.

Epsteins påståede 'sexslave', Virginia Roberts, fastholder, at hun som blot 17-årig blev tvunget til at have sex med prinsen ved tre lejligheder.

Udtalelser, som prins Andrew har taget kraftig afstand fra.

Virginia Roberts Giuffre Foto: ALBA VIGARAY Vis mere Virginia Roberts Giuffre Foto: ALBA VIGARAY

Lørdag gjorde han endnu et forsøg på at lægge sagen død, da han gav et interview til BBC, hvor han beklagede sit forhold til den afdøde forretningsmand.

Prinsen afviste også at have haft sex med Virginia Roberts. Faktisk mente han ikke, at han nogensinde havde mødt hende.

Efter interviewet trak prinsen sig fra alle sine officielle pligter, og det fik virksomheder og organisationer, som han var protektor for eller på anden vis har samarbejdet med, til at vende ham ryggen.

Seneste har det verdensberømte symfoniorkester Royal Philharmonic Orchestra droppet prinsen som protektor.