Han er USAs første 'Second gentleman'.

Eller 'First Dude', som vennerne kalder Doug Emhoff.

For da Kamala Harris onsdag – som den første kvinde nogensinde – aflagde ed som vicepræsident, skrev hendes bedre halvdel sig også ind i historiebøgerne.

Selvom Wikipedia kalder ham for »USAs andendame«, har den 56-årige advokat det bedst med bare at blive kaldt 'Doug'.

Kamala Harris får et kram af sin mand efter edsaflæggelsen. Foto: OLIVIER DOULIERY

»Jeg kalder ham bare 'skat',« grinede Kamala Harris i et interview for nylig.

Og den rare, joviale advokat har bestemt ingen problemer med at være manden bag den succesfulde karrierekvinde.

Tværtimod har han tænkt sig at gå aktivt ind i sin nye rolle og støtte fuldt og helt op om sin hustru i hendes nye arbejde som vicepræsident.

Da efterårets valgsejr var en realitet, sagde han sit eget karrierejob som advokat og partner op for at koncentrere sig om sit og hustruens nye liv i Washington.

I am honored to be the first male spouse of an American President or Vice President. But I'll always remember generations of women have served in this role before me—often without much accolade or acknowledgment. It’s their legacy of progress I will build on as Second Gentleman. — Douglas Emhoff (@SecondGentleman) January 21, 2021

»Jeg er beæret over at være den første mandlige ægtefælle til en amerikansk præsident eller vicepræsident,« skrev Doug Emhoff på Twitter efter indsættelsen og fortsatte:

»Men jeg vil altid huske generationerne af kvinder, som har haft denne rolle før mig – ofte uden megen opmærksomhed eller anerkendelse. Det er deres arv og den fremgang, de skabte, som jeg vil bygge videre på som second gentleman.«

Få dage før indsættelsen besøgte parret tv-programmet CBS Sunday Morning, hvor de fortalte om deres første møde.

Her kom de hurtigt ind på noget, som var ganske nyt for ægtemanden.

Studieværten Jane Pauley ville nemlig vide, hvorvidt Kamala Harris havde researchet på Doug Emhoff, inden de mødtes.

»Min bedste veninde satte os samme på en blind date. Hun sagde: 'Bare stol på mig! Lad være med at google ham,« fortalte Kamala Harris, hvorefter hun grinende brød sammen og tilstod, at hun naturligvis havde gjort netop det: Tjekket ham på alle leder og kanter på Google.

»Åh, det er en afsløring!« udbrød Doug Emhoff og så oprigtig overrasket ud.

Takket være grundige søgninger på nettet fandt hun ud af, at han var advokat og fraskilt far til to teenagere.

Selv har Kamala Harris ingen børn, men hun har et nært forhold til Doug Emhoffs to nu voksne børn, Cole på 26 og Ella på 21. De kalder hende 'Momala,' fordi Harris ikke bryder sig om betegnelsen 'stedmor.'

Allerede før de mødtes, vidste Doug Emhoff naturligvis allerede, at hans kommende date var attorney general i Californien (delstatens justitsminister, red.).

Resten af historien om deres møde kender han dog udmærket.

Det var nemlig ham, der tog det første skridt:

Kamala Harris blev taget i ed som ny vicepræsident. Foto: Andrew Harnik

»En af mine venner var i byen. Vi var til en kamp. Fik nogle øl, og jeg fortalte ham historien, og han sagde: 'Send hende en sms!'«

Dagen efter ringede han til hende og efterlod en besked på telefonsvareren, som han selv kalder »latterlig.«

»Jeg troede aldrig, jeg skulle høre fra hende igen.«

Men det gjorde han, og faktisk fandt Kamala Harris hans besked så charmerende, at hun gemte den.

Foto: POOL

»Nu spiller hun den for mig hvert år på vores bryllupsdag,« fortalte han i interviewet med CBS.

»Det var bare så sødt. Og det er det, som er så skønt ved Doug. At han er akkurat den, han er. Han er fuldstændig autentisk og tydelig med, hvad der betyder noget. Og det er familien, det er jobbet,« sagde Harris, før ægtemanden afbrød hende:

»Og dig.«