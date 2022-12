Lyt til artiklen

I gymnasietiden var han veganer, han havde dreadlocks og gik i populært tøj.

I dag er han en af USAs mest berygtede nynazister. Og så er han blevet billedet på en yderst kontroversiel beslutning fra verdens rigeste mand.

Hans navn er Andrew Anglin. Han er 38 år og er vokset op i den amerikanske by Colombus, Ohio.

Og han er kommet i mediers søgelys på ny, efter den nyslåede ejer af Twitter, Tesla- og SpaceX-skaberen Elon Musk, foretog en ændring på det sociale medie for ikke længe siden.

I en årrække har Andrew Anglin været udelukket fra at bruge Twitter.

Det skyldes, at han som stifter og redaktør på verdens største nynazistiske medie The Daily Stormer har udspyet had mod jøder, muslimer og kvinder helt generelt.

Blandt andet har Anglin udtalt, at kvinder helst skulle holdes i et bur.

Udtalelser som den var med til at få smidt den kontroversielle amerikaner af Twitter. Det samme har gjort sig gældende med tusindvis af andre yderligtgående skikkelser på både højre- og venstrefløj.

Men nu er Anglin tilbage.

Elon Musk besluttede nemlig tidligere på året at udstede digitalt amnesti til tusindvis af suspenderede Twitter-profiler.

Blandt andet fik den tidligere præsident Donald Trump lov at komme tilbage. Trump har endnu ikke benyttet sig af muligheden for af tweete efter sin tilbagekomst, men det har Andrew Anglin.

Som noget af det første, efter Anglin fik sin profil genåbnet, lovede han, at han ville opføre sig ordentligt og spille efter Twitters regler.

Andrew Anglins Twitter-profil kort efter, den blev genoprettet.

Og så skyndte han sig offentligt at tilkendegive sin støtte til den verdenskendte rapper Ye, tidligere kendt som Kanye West, der stiller op til det amerikanske præsidentvalg i 2024.

Anglins støtte til Ye kom i forbindelse med, at Kanye West iført en sort maske, der dækkede hele hans ansigt, havde været gæst hos den yderst kontroversielle konspirationsteoretiker og podcastvært Alex Jones.

Alex Jones lægger normalt ikke fingre imellem, når han udtaler sig. Men det blev alligevel for voldsomt, da Kanye West udtalte, at han godt kunne forstå Hitler, og at Hitler havde gjort mange gode ting.

Selvom det blev for voldsomt for selv Alex Jones, så var udtalelserne fra Ye lige noget, Andrew Anglin kunne bruge.

Et billede af Andrew Anglin ved en nazimarch. Foto: SPLC

Og selvom Andrew Anglin, i den gennemgang B.T. har lavet af hans tweets siden tilbagekomsten til Twitter, ikke har tilkendegivet sine nynazistiske holdninger – da han spiller efter reglerne denne gang – så viser den åbenlyse støtte til Kanye West, hvor hans sympatier ligger.

Siden Elon Musk overtog Twitter for den nette sum af 44 milliarder dollar tidligere på året har den verdenskendte filantrop igen og igen sagt, at det sociale medie skal være til for ytringsfrihed.

Og derfor besluttede man at give amnesti til en række personer som netop Andrew Anglin.

Ifølge The New York Times er der dog noget, der kan tyde på, at Twitters nye kurs har betydet en væsentlig forråelse af det sociale medie.

Andrew Anglin er efterlyst i USA. Men myndighederne kan ikke finde ham.

Således kan avisen beskrive, hvordan hadtale er vokset markant siden de mere liberale Twitter-regler trådte i kraft.

Elon Musk selv har offentliggjort en undersøgelse fra Twitter selv, der viser noget ganske andet. At hadtale og diskrimination er dalet drastisk.

Andrew Anglin nyder dog godt af de nye regler på Twitter.

På få dage har redaktøren og stifteren af The Daily Stormer fået adskillige tusind ekstra følgere, således at han nu nærmer sig 10.000 – et tal, der sagtens kan være overgået, når den her artikel udkommer.

Og Anglin er yderst aktiv.

En stor del af de mange tweets, han udsender dagligt, går på at kommentere krigen i Ukraine, hvor Anglin holder med Rusland, angribe politikere og mediefolk og for god ordens skyld belære andre om, hvad nynazisme er.

Anglins skriverier på Twitter kan dog være midlertidige.

En dommer i den amerikanske delstat Montana udstedte i oktober måned en arrestordre på Anglin, da han ikke har betalt de 14 millioner dollar, han skylder fra en dom i 2019.

Andrew Anglins profil i denne uge. Nu med over 9.000 følgere.

Her blev han dømt for at orkestrere en hadkampagne mod en jødisk kvinde og dennes familie i Montana. Blandt andet blev familiens private oplysninger lækket, ligesom et billede af kvindens søn blev offentliggjort.

Siden har Anglin ikke været til at finde for de amerikanske myndigheder.

Men som ren spot kan de dog følge hans daglige færden på Elon Musks sociale medie.