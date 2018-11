Det måske mest omtalte senatorvalg finder sted i Texas. I den traditionelt republikanske stat har den demokratiske kandidat Beto O'Rourke ifølge ritzau samlet stor opmærksomhed omkring sig selv og fået mange unge vælgere til at engagere sig i valget.

Han står over for Ted Cruz, der i 2016 forsøgte at blive republikansk præsidentkandidat.

Beto O'Rourkes tværpolitiske optimisme og mål om at besøge alle 254 amter i Texas - selv de allermest republikanske, som blev opgivet af demokraterne for årtier siden - har gjort, at hans navn er kommet på alles læber.

Han er dermed en af hovedpersonerne i midtvejsvalget, hvor amerikanerne stemmer om sammensætningen af politikere i Senatet og Repræsentanternes Hus. Sammensætningen kan påvirke USAs præsident Donald Trumps muligheder for at få gennemført sin politik.

Her ses demokraten Beto O'Rourke fra Texas med sin familie. Hans tværpolitiske optimisme og mål om at besøge alle 254 amter i Texas - selv de allermest republikanske, som blev opgivet af demokraterne for årtier siden - har gjort, at hans navn er kommet på alles læber.Det har samtidig sat gang i spekulationer om, hvorvidt Beto O'Rourke kunne finde på at stille op til præsidentvalget i 2020. Foto: Mike Segar

På trods af den store omtale af Beto O'Rourke ser Ted Cruz ifølge meningsmålinger dog stadig ud til at tage sejren.

Flere har spekuleret i, hvorvidt demokraten Beto O'Rourke, der oven for ses med sin familie, stiller op til præsidentvalget i 2020.

