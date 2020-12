Laci Petersons efterladte familie forbereder sig på det værste.

»De er forfærdede. De er forfærdede, og de væmmes,« lyder det fra en kilde tæt på familien.

Det er 15 år siden, at Scott Peterson blev dømt til døden for mordene på sin hustru og deres ufødte barn. Nu risikerer alle de makabre detaljer igen at skulle dissekeres i retten. Fra Laci Petersons mystiske forsvinding til hendes parterede lig dukkede op i San Fransisco Bay nogle måneder senere.

»Sagen var lukket. Familien er endnu ikke kommet videre, men de er på vej. Nu står de i stedet foran den realistiske mulighed, at de skal igennem endnu en retssag,« siger kilden tæt på familien til People.

Sådan ser Peterson-parrets hus ud i dag. Foto: Google Street View Vis mere Sådan ser Peterson-parrets hus ud i dag. Foto: Google Street View

I yderste konsekvens kan en juridisk teknikalitet endda betyde, at Scott Peterson bliver sat på fri fod.

Først skruer vi dog tiden tilbage til juleaften 2002 – foran Covena Avenue 523 i den lille by Modesto øst for San Francisco.

Her står golden retrieveren McKenzie alene foran huset, beskidt og stadig i snor, da Scott Peterson ifølge sin egen forklaring vender hjem fra en fisketur. Hustruen Laci Peterson, der er gravid i ottende måned, er intet sted at se. Hendes bilnøgler ligger i huset. Det samme gør hendes taske.

Under den efterfølgende samtale med sin svigermor, udtaler Scott Peterson de ord, der bliver startskuddet på en sag, der ender med at ryste USA – og ender med at gøre ham selv til en af landets mest forhadte mennesker:

Efterlysningsplakaten for Laci Peterson. Vis mere Efterlysningsplakaten for Laci Peterson.

»Laci er forsvundet.«

Det bliver Laci Petersons stedfar, Ron Grantski, der et par timer senere ringer til politiet. Og i de følgende dage sættes omfattende eftersøgninger i gang i naturområder omkring Modesto – fordi Scott Peterson forklarer, at hustruen havde sagt, at hun ville lufte hunden McKenzie, inden hun forsvandt.

Også parrets hjem bliver ransaget efter spor. Scott Peterson bliver afhørt flere gange, og hans bil bliver beslaglagt. Han forklarer igen og igen, at han ikke er involveret i hustruens forsvinden. Det samme gør hendes familie.

»Det er for meget kærlighed i deres forhold,« som Laci Petersons stedfar, Ron Grantski, eksempelvis forklarer.

Scott Peterson blev sammenlignet med skuespilleren Ben Affleck på grund af sit udseende. Foto: POOL Vis mere Scott Peterson blev sammenlignet med skuespilleren Ben Affleck på grund af sit udseende. Foto: POOL

Sagen får hurtigt stor opmærksomhed i USA. Mængden af journalister foran Covena Avenue 523 stiger og stiger. Scott Peterson sammenlignes med skuespilleren Ben Affleck, og den gravide Laci Petersons uvisse skæbne skaber masser af overskrifter. Familien udlover en dusør på først 150.000 kroner for spor, og den stiger hurtigt til mere end tre millioner kroner.

»Det bliver mere og mere tydeligt, at hun er blevet udsat for en kriminel handling,« som en af politiets efterforskere, Jon Buehler, siger.

Men Laci Peterson dukker ikke op, og 24. januar 2003 ændrer alt sig.

Her holder massøren Amber Frey et pressemøde, hvor hun fortæller, at hun har haft et forhold til Scott Peterson i tiden op til den skæbnesvangre juleaften bare en måned tidligere. Og efter.

Amber Frey står pludselig frem med en helt ny side af sagen. Foto: LOU DEMATTEIS Vis mere Amber Frey står pludselig frem med en helt ny side af sagen. Foto: LOU DEMATTEIS

»Jeg vil gerne sige undskyld til Lacis familie for den smerte, jeg har påført dem, og jeg beder til, at hun kommer trygt tilbage,« siger hun.

Amber Frey fortæller også, at hun ikke vidste, at Scott Peterson var gift og slet ikke, at han havde en gravid hustru.

Få dage efter kommer det frem, at Scott Peterson over for ejendomsmæglere har udtrykt et ønske om at sælge huset på Covena Avenue. Han har allerede solgt sin forsvundne hustrus bil. Den har hendes forældre fået lov at købe tilbage for én dollar.

»Det er svært at tro, at han forestillede sig, at han kunne sælge den uden Lacis underskrift. Men det er i det hele taget svært at forstå mange af de ting, Scott har foretaget sig. Hvorfor skulle det her være anderledes,« siger stedfaren Ron Grantski.

Laci Rocha blev gift med den tre år ældre Scott Peterson i 1997. Foto: LOU DEMATTEIS Vis mere Laci Rocha blev gift med den tre år ældre Scott Peterson i 1997. Foto: LOU DEMATTEIS

Mistroen mod Scott Peterson stiger. Også i offentligheden. Derfor vælger han at stille op på tv og tale sin sag. Her erkender han sin utroskab over for den kendte journalist Diane Sawyer, der også spørger ham: Myrdede du din hustru?

»Jeg ved, at mistanken retter sig mod mig, fordi jeg er hendes mand. Og det er naturligt. Al statistik viser, at det sandsynligvis er hendes mand, kæreste eller ekskæreste, der vil være ansvarlig for hendes forsvunden. Og jeg ved, at mistanken har vendt sig mod mig på grund af mit upassende forhold til Amber Frey,« siger Scott Peterson blandt andet.

Yderligere et par måneder senere, lufter et par deres hund i et område ved San Fransico Bay. Her finder de resterne af et foster fra et ufødt drengebarn. Det er 13. april 2003. Dagen efter bliver resterne af en kvindekrop fundet ikke langt væk. Hun mangler hoved, arme og ben. Og det er tydeligt, at hun har været gravid.

18. april bliver det slået fast, at det er Laci Peterson og hendes ufødte barn.

Sådan så Scott Peterson ud, da han blev anholdt. Foto: HO Vis mere Sådan så Scott Peterson ud, da han blev anholdt. Foto: HO

Og så går det stærkt. Samme dag bliver Scott Peterson anholdt nær en golfbane i San Diego, hvor han påstår, at han er på vej ud for at spille med sin far og bror. Politiet undrer sig dog over, at han fuldstændigt har ændret udseende. Hans hår er afbleget, og han har fået skæg. Samtidig finder betjentene i hans bil 15.000 dollar i kontanter, campingudstyr, fire mobiltelefoner, 12 viagrapiller og flere sæt tøj.

Ifølge politi og anklagemyndighed er det tegn på, at han havde tænkt sig at flygte til Mexico. Han bliver i stedet sigtet for dobbeltdrab.

Retssagen bliver spektakulær. Hundredvis af mennesker stimler dagligt sammen uden for retsbygningen i Redwood City, her råbes der »Fry the Fisherman«, mens der er rift om de få sæder på tilhørerpladserne.

Det kommer frem, at Scott Petterson kun en uge før hustruens forsvinden havde købt en lille båd, og at han på nettet havde søgt viden om tidevandsforhold i San Fransisco Bay.

Scott Petersons lille båd blev brugt som bevis i retten. Foto: AL GOLUB Vis mere Scott Petersons lille båd blev brugt som bevis i retten. Foto: AL GOLUB

Massøren Amber Frey fortæller, at hun samarbejder med politiet og havde optaget sine samtaler med Scott Peterson, efter at hun fandt ud af, hvem han i virkeligheden var.

12. november 2004 bliver Scott Peterson dømt skyldig for drabene på Laci Peterson og det ufødte barn, der har fået navnet Conner. 16. marts 2005 bliver strafudmåling fastsat: Scott Peterson bliver dømt til døden.

Og så er vi tilbage ved i 2020. I de seneste 15 år har den i dag 48-årige dømte morder siddet i det berygtede San Quentin-fængsel. Han har flere gange forgæves forsøgt at få sin sag genoptaget.

I år er der sket noget. I forhold til de indledningsvist nævnte 'juridiske teknikaliteter':

I august blev hans dødsstraf annulleret ved Californiens Højesteret, og det blev besluttet, at strafudmålingen på ny skal afgøres ved en retssag. Et vidne i den oprindelige retssag undlod angiveligt at fortælle, at hun selv tidligere havde været udsat for en forbrydelse, da hun var gravid.

Siden er der nu der så også sat spørgsmålstegn ved selve skyldsspørgsmålet af samme grund. Og det er besluttet, at en høring i januar være med til at fastlægge, om hele sagen skal gå om.

Scott Peterson blev dømt til døden for mordene. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Scott Peterson blev dømt til døden for mordene. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Scott Petersons forsvarsadvokat, Pat Harris, har for nylig sagt: »Han er uskyldig. Han er en uskyldig mand, der har siddet i fængsel i 15 år. Det er på tide at få ham ud.«

Imens afventer Laci Petersons familie ligeledes, hvad der kommer til at ske:

»I øjeblikket forbereder de sig på, at der kan komme en ny retssag. Men de er slet ikke begyndt at tænke på, hvad de skal gøre, hvis han igen kommer på fri fod. Det er frygteligt for dem,« siger kilden tæt på familien.

Kilder: People. ABC7, AP, NBC, CNN, TV 2 Norge, ABC, Wikipedia.