Man skulle næsten tro, det var løgn. En bizar joke.

En af Ruslands mest berygtede mænd har meldt ud, at han ønsker at slå selveste Vladimir Putin i kampen om at blive Ruslands næste præsident.

Historien om Igor Girkin er en af de vildere, man kan komme i nærheden af.

Ikke bare i Rusland. Men i hele verden.

Netop nu sidder Girkin, der også er kendt for navnet Strelkov, i et russisk fængsel for at have kritiseret den russiske krigsindsats i Ukraine på sociale medier.

Og her kan han komme til at sidde længe.

Alligevel har Girkin truffet en beslutning, der har trukket overskrifter over store dele af verden.

Han vil være præsident i Rusland.

»Det er noget specielt. Og man kan spørge sig selv om, hvor vidt det er koreograferet, at han stiller op. Jeg tror det ikke, men det er ikke til at udelukke,« siger ruslandekspert ved DIIS Flemming Splidsboel.

»Russiske kommentatorer ser det som helt udelukket, at han kan stille op, når han er fængslet og afventer sin dom. Men det er heller ikke til at udelukke. Mærkeligere ting er sket i Rusland,« uddyber han.

Men hvorfor er Igor Girkin overhoved interessant?

Det skruer vi tiden tilbage til 2014 for at finde ud af.

Sådan ser det officielle valgbillede af Igor Girkin ud. Foto: Igor Girkin

Her var manden med den ellers glorificerede efterretningskarriere i Rusland pludselig at finde i det østlige Ukraine.

Et oprør blandt russisk støttede separatister var i fuld gang. På forholdsvis kort tid blev dele af Luhansk- og Donetsk-regionerne indtaget og siden udråbt til selvstændige republikker med opbakning fra Rusland.

Og her fik Igor Girkin opbygget sig noget af et ry.

Det skyldes ikke mindst, at han sammen med en noget broget gruppe soldater formåede at indtage byen Slovjansk. Det var eller blevet anset for at være nærmest umuligt.

Slovjansk faldt siden tilbage på ukrainske hænder, men Girkins berømmelse internt i Rusland og separatistrepublikkerne var sikret.

Det samme var Igor Girkins job som forsvarsminister i den nydannede Folkerepublikken Donetsk.

Mens Girkins berømmelse blev stadig større inden for Ruslands grænser, var han stadig ganske ukendt uden for.

Men det skulle ændre sig.

En pressekonference i 2019 i forbindelse med anklagerne mod blandt andre Igor Girkin for at være ansvarlig for at skyde Malaysia Airlines MH17-flyet ned i 2014. Foto: Robin Van Lonkhuijsen/EPA/Ritzau Scanpix

For 17. juli 2014 blev Malaysia Airlines MH17-flyet skudt ned over det østlige Ukraine, mens det var på vej med sine 283 passagerer og 15 besætningsmedlemmer fra Amsterdam til Kuala Lumpur i Malaysia.

Igor Girkin har selv benægtet, at han skulle være manden, der trykkede på knappen. Men i 2022 blev han dømt in absentia ved en domstol i Holland for at have myrdet alle de 298 personer om bord på flyet ved at have beordret nedskydningen af Boeing-flyet.

I det hele taget var 2022 et begivenhedsrigt år for Igor Girkin.

Da Rusland i februar det år invaderede Ukraine – og ikke formåede at indtage hele nabolandet – gik der ikke længe før, Girkin begyndte at kritisere den russiske krigsindsats.

Men ikke nok med det. Også den russiske top – og Vladimir Putin – begyndte at være genstand for hårde angreb via sociale medier af den berømte og berygtede oberst.

Og det blev ved.

»Der var flere i det russiske militærblogger-miljø, der fik lov til at gå langt i kritikken af krigsindsatsen og Putin. Girkin var højtprofileret efter hans stilling i Donetsk, så måske kunne han gå længere end de fleste,« siger Flemming Splidsboel, der også har en anden mulig forklaring.

»Måske har Putin ladet Girkin og de andre militærbloggere gå meget langt, så han selv kunne se bedre ud. Så alle andre kunne se, at med andre ved magten, så kunne det blive meget værre,« siger Flemming Splidsboel.

På et tidspunkt blev den vedholdende og voldsomme kritik for meget.

Igor Girkin under den nuværende sag mod ham i Moskva. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Igor Girkin blev anholdt. Han sidder nu varetægtsfængslet og afventer dom for 'ekstremistiske ytringer'.

Det er dog ikke kun den danske ekspert og de russiske kommentatorer, der har svært ved at se, Girkin få lov til at stille op ved præsidentvalget, der efter alt at dømme finder sted 17. marts 2024.

Også manden selv tvivler.

»Jeg forstår ganske udmærket, at det i den nuværende situation i Rusland er at sætte sig ned ved et bord med snydere, hvis man deltager i præsidentvalget. Men jeg er ikke en naiv person. Jeg er sikker på, at jeg ikke kommer til at sidde ved bordet som en kandidat,« lød det fra Girkin, da han offentliggjorde sit kandidatur 19. november, på Telegram.

Selvom det ser svært ud for Girkin, så håber han på den russiske offentligheds støtte.

»Jeg beder alle russiske patrioter, offentligheden og alle politiske organisationer: Støt mig i arbejdet med at være en selvnomineret kandidat. Det her er vores chance for at forene os, når vi står foran eksterne og interne trusler.«

Flemming Splidsboel ser dog Girkins beslutning som noget desperat.

»Han ligner en, der forsøger at få de sidste dråber ud, inden han skal i fængsel,« siger han.