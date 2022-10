Lyt til artiklen

Det er væltet ind med donationer de seneste dage. Tusindvis af kroner på kort tid.

En kendt ukrainsk aktivist har udlovet 10.000 dollar. Det har en kendt musiker lovet at matche, og ikke længe efter gjorde en kendt forfatter det samme.

Det hele blev udløst af et enkelt billede på sociale medier.

Billedet viser en mand iklædt camouflagejakke og med gråt skæg. Manden står og holder om en kvinde. Det fremgik, at manden i camouflagejakken var på vej til fronten i Ukraine.

Billedet har udløst en storm.

Der er nemlig tale om en af de mest kontroversielle personer i hele Rusland. Måske hele verden.

Han hedder Igor Girkin, men går også under navnet Strelkov.

For at forstå, hvorfor en kort besked om, at han formentlig er på vej til fronten i Ukraine, har fået internettet til at smelte ned i Ukraine og kendte til at donere store pengebeløb, skal vi skrue tiden tilbage til 2014.

Her var den tidligere efterretningsoberst i gang med et noget bemærkelsesværdigt karriereskift. Fra at operere i toppen af en af verdens mest frygtede efterretningstjenester rykkede han pludselig til det østlige Ukraine.

Her indtrådte han som kommandør for de russiskstøttede separatiststyrker i Donbas.

En årelang krig ved hjælp af russiske marionetter blev indledt for at 'befri' den østukrainske provins med Luhansk- og Donetsk-regionerne i centrum.

Igor Girkins berømmelse i Rusland havde sit grundlag i slaget om den vigtige østukrainske by Slovjansk.

Det lykkedes Girkin til stor overraskelse at indtage byen. Det skete med en samling soldater, der i bedste fald beskrives som 'irregulær'.

Ikke længe efter vandt den ukrainske hær Slovjansk tilbage. Men Girkins berømmelse var allerede sikret i Rusland.

Og snart var han umulig at komme udenom for de selvbestaltede separatistområder i det østlige Ukraine. Og Girkin blev indsat som forsvarsminister i Folkerepublikken Donetsk.

Men Girkins mest kontroversielle aktion lå fortsat ude i fremtiden.

17. juli 2014 var Malaysia Airlines-flyet 'MH17' på vej fra den hollandske storby Amsterdam mod Kuala Lumpur, da katastrofen indtraf.

Over det østlige Ukraine blev flyet skudt ned. De 283 passagerer og 15 medlemmer af flypersonalet omkom alle.

De hollandske myndigheder har siden sigtet Igor Girkin for mord og efterlyst ham internationalt. Girkin, der har benægtet, at han trykkede på knappen, var i det internationale samfunds øjne massemorder ved at have slået helt uskyldige og uvidende mennesker ihjel.

Den eneste umiddelbare konsekvens for Girkin blev dog, at han mistede sit job som forsvarsminister i Folkerepublikken Donetsk.

Men han var blevet en berømthed i Rusland. En mand, der var parat til at gå til det yderste.

»Det første, jeg hørte til Girkin, var tilbage i 2014. Her var han rykket ind i Østukraine og havde været med til at organisere modstand,« siger lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.

Girkin forsvandt efterfølgende i nogle år. Men næsten kun for at dukke op styrket. Som et talerør for den ultranationalistiske højrefløj i Rusland, fortæller Claus Mathiesen.

Det har selveste Vladimir Putin også fået at føle efter invasionen af Ukraine 24. februar i år.

Girkin har nemlig fået sig et enormt følge på beskedtjenesten Telegram. Over 700.000 følger med, når han giver sin holdning til det meste.

Og siden Ukraine i august havde succes med en modoffensiv i både det sydlige og det østlige Ukraine, har Girkin ikke holdt sig tilbage.

»Han har skabt sig en platform på sociale medier, hvor han kommer med åbenlys kritik af krigsindsatsen,« siger Claus Mathiesen.

Girkin har råbt på fuld mobilisering, komplet krig mod Ukraine og udskiftning af Ruslands generaler, hvoraf han mener, mange er elendige til deres job.

»Måske er det derfor, han selv har valgt at tage til fronten,« siger Claus Mathiesen.

Efter nyheden kom frem, gik sociale medier i Ukraine amok.

Der er få personer, som symboliserer invasionen og krigen i landet bedre end Igor Girkin.

Og der er få personer, Ukraine hellere vil have fat i end Igor Girkin.

Derfor gik Ukraine ud med en dusør på Girkins hoved. 100.000 dollar lyder den på.

Og stribevis af kendte ukrainere valgte også selv at lægge penge i den pulje, som efterhånden er på flere millioner danske kroner.

De vil have fat i manden, som de hader næsten lige så meget som Putin.