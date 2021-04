Han er formentlig den mest forhadte mand i Australien. Det var i hvert faldt dommerens ord til manden, der fik ti måneders fængsel for en ulykke, som er den værste, der har ramt delstaten Victorias politivæsen.

Porschechaufføren filmede nemlig de fire politibetjente, da de lå døende på vejen, efter et forfærdeligt sammenstød på motorvejen ud for Melbourne 22. april sidste år.

Richard Pusey erklærede sig skyldig i den sjældne forbrydelse at oprøre den offentlige anstændighed. Det gjorde han ved at filme ulykken og dens ofre på motorvejen. Det skriver Sky News.

Men da han har tilbragt 296 dage i forvaring, kan dommen hurtigt blive afsonet. Om få dage er han færdig med at sidde bag tremmer.

Redningsarbejdere i aktion ved ulykken som kostede fire betjente livet. Her se Porchen, hvis chauffør har fået ti måneders fængsel for at filme ulykken i stedet for at hjælpe til. Foto: SCOTT BARBOUR Vis mere Redningsarbejdere i aktion ved ulykken som kostede fire betjente livet. Her se Porchen, hvis chauffør har fået ti måneders fængsel for at filme ulykken i stedet for at hjælpe til. Foto: SCOTT BARBOUR Her er Richard Pusey, chaufføren som optog en video i stedet for at hjælpe, da fire betjente lå døende på motorvejen. Foto: MICHAEL DODGE Vis mere Her er Richard Pusey, chaufføren som optog en video i stedet for at hjælpe, da fire betjente lå døende på motorvejen. Foto: MICHAEL DODGE

Den dømte er realkreditmægler og har udviklet ejendomme, så han har haft en rimelig god indtægt.

På motorvejen blev han standset med en hastighed på 149 kilometer i timen. Betjentene havde diskuteret at beslaglægge hans bil, da de selv blev ramt af en lastbil.

Pusey havde tidligere indtaget MDMA og cannabis, og han slap utrolig heldigt fra ulykken. Han var nemlig i færd med at urinere ved siden af vejen, da lastbilen ramte de fire betjente.

Lastbilen blev ført af Mohinder Sing, og den kørte i nødsporet.

Her køres en ødelagt politibil bort. Foto: SCOTT BARBOUR Vis mere Her køres en ødelagt politibil bort. Foto: SCOTT BARBOUR

De fire betjente, som blev dræbt, var Lynette Taylor, Kevin King, Glen Humphris og Josh Prestney.

Og Richard Pusey optog to videoer af sceneriet, og de varede totalt set tre minutter og otte sekunder.

Han zoomede ovenikøbet ind på betjentenes skader og de ødelagte biler, mens han sagde: »Det er fucking retfærdighed. Absolut forbavsende, det er bare fucking forbavsende.«

Mens han filmede lastbilen, sagde han yderligere en stribe bandeord, der alle er foreviget på videobåndene.

"Their names will forever be remembered, their service honoured, and their memories celebrated," Chief Commissioner Graham Ashton.



https://t.co/RbaLyc9dm6 pic.twitter.com/0ga0KoA7Kw — Victoria Police (@VictoriaPolice) April 23, 2020

Anklagerne godtog dog, at han ikke talte til de dødeligt sårede betjente, men de påpegede, at han havde nægtet at hjælpe de sårede og stoppe med at filme.

Næste dag skammede han sig dog over videoerne og de voldsomme udtalelser. »Det er bare ting, der kommer ud af mit hoved,« siger han.

I en kommentar, der bliver rapporteret af avisen Melbourne-lokalmediet The Age, siger dommeren Trevor Wraight, at Puseys ordvalg og hans optræden var »ikke alene nedsættende og forfærdelige … men også ufølsomme og forkastelige«.

Dommeren bemærkede Puseys personlighedsproblemer og sit chok over, hvad han havde set.

Et billede af den tragiske ulykke på motorvej ud for Melbourne i Australien i april 2020. Fire politibetjente mistede livet. Foto: DAVID CROSLING Vis mere Et billede af den tragiske ulykke på motorvej ud for Melbourne i Australien i april 2020. Fire politibetjente mistede livet. Foto: DAVID CROSLING

Han tilføjede: »Din handlemåde var hjerteløs, grusom og vanærende.«

Og endelig sagde han, at Pusey »formentlig er den mest hadede mand i Australien«.

Onsdag idømte han ham en fængselsstraf på ti måneder, to års prøvetid og en bøde på 4.750 danske kroner. Plus frakendelse af kørekortet i to år.

Føreren af lastbilen fik 22 års fængsel.