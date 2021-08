Stefan R. sagde ikke et eneste ord. Han gemte desuden sit ansigt bag et papomslag.

Imens rullede den tyske anklagemyndighed de bestialske fakta ud mod manden, der selv har kaldt sig 'slagtermester79' – mens de tyske medier har døbt ham 'kannibalen fra Pankow'.

»Den anklagede dræbte Stefan Trogish i sin lejlighed på en endnu ukendt måde, fordi han ville opnå seksuel tilfredsstillede ved drabet og for at spise dele af liget,« som anklager Martin Glage opsummerede, hvad der skulle være foregået i efteråret 2020.

I denne uge begyndt retssagen så.

Stefan Trogish blev dræbt i september sidste år. Foto: Polizei Berlin Vis mere Stefan Trogish blev dræbt i september sidste år. Foto: Polizei Berlin

Her afviste Stefan R. igennem sin advokat ifølge Bild til forbløffelse for dommeren selv at udtale sig om anklagerne.

»Han vil på nuværende tidspunkt ikke blande sig,« sagde forsvarer Sylvia Staguhn.

Derfor har offentligheden endnu ikke hørt hovedpersonens version af, hvad der præcis skete i hans lejlighed i Berlin-forstaden Pankow sidste år. Han har efterhånden i knap ni måneder siddet varetægtsfængslet.

Politiet har dog i efterforskningen fundet ud af, at Stefan R og den tre år ældre Stefan Trogish tilsyneladende mødte hinanden via en datingportal på nettet. Og at offeret ankom til lejligheden i en taxa 6. september – den sidste person, der så Stefan Trogish i live, var taxachaufføren.

Stefan R. i baggrunden og hans to forsvarere i forgrunden. Foto: Olaf Wagner via www.imago-images Vis mere Stefan R. i baggrunden og hans to forsvarere i forgrunden. Foto: Olaf Wagner via www.imago-images

Først to måneder senere skete der noget.

Her blev en afpillet lårbensknogle 8. november fundet i Pankow. Siden blev flere ligdele fundet i bydelen, og sporhunde ledte hurtigt politiet til Stefan R.s lejlighed. Her fandt man både en knoglesav og spritny fryser med spor af menneskeblod.

Næsten hele Stefan Trogishs parterede krop er siden blev fundet, undtagen én kropsdel: hans penis.

Politiet har desuden ved undersøgelser af Stefan R.s computer fundet ud af, at han har foretaget flere søgninger på kannibalisme på nettet samt besøgte onlinedebatforaer om emnet, hvor han har kaldt sig 'Metzgermeister79', eller 'slagtermester79'.

Det skulle være en hilsen til landsmanden Armin Meiwes, der i begyndelsen af 2000-tallet blev dømt for at have dræbt en anden mand, hvorefter han tilberedte og spiste hans … penis.

Anklagemyndigheden kom dog ikke langt i sagen mod Stefan R. på første retsdag, da forsvaret bad om tid til at gennemgå vidnelisten. Efter en reprimande fra dommeren blev det tilladt.

Sagen fortsætter i stedet i næste uge, mens en dom forventes sidst i oktober.