Han skød og dræbte sin mor, far, to søstre og to brødre, mens de alle lå i deres senge.

Nu er Ronald DeFeo Jr. selv død i fængslet.

Ifølge New York Post er manden bag den blodige massakre, der i USA skulle blive kendt som 'Amityville Horror', fredag blevet fundet død i sin celle i Sullivan Correctional Facility. Det bekræfter myndighederne.

Massemorderen blev 69 år gammel, og han var i færd med at afsone straffen for forbrydelsen. Den nærmere dødsårsag kendes endnu ikke.

Ronald DeFeo Jr. blev hurtigt anholdt. Foto: Politiet

Ronald DeFeo Jr. var 23 år, da han 13. november 1974 brugte en riffel til at skyde sine familiemedlemmer med i alt otte skud i den lille på Amityville ved New York. Moren og faren blev hver skudt to gange, mens de fire yngre søskende på 18, 13, 12, og 9 år hver blev skudt en enkelt gang.

Ved retssagen året efter argumenterede forsvarsadvokaten for, at storebroen med tilnavnet 'Butch' havde hørt stemmer, der havde befalet ham at gøre ugerningen. At han var sindssyg i gerningsøjeblikket.

Uden held. For Ronald DeFeo Jr. blev idømt seks enslydende domme: Fra mindst 25 års fængsel til livstid.

Ifølge New York Post fremturede han dog i et interview i 2006, at han kun dræbte faren, moren, og den ældste søster, Dawn – hun skulle så have dræbt de øvrige tre søskende, inden Ronald DeFeo Jr. dræbte hende.

Omstændighederne omkring de blodige drab gav sidst i 1970erne inspiration til både en bog og en film.