I 2012 indrømmede den dengang 29-årige George Zimmerman, at han havde dræbt teenageren Trayvon Martin i selvforsvar.

Som selvudnævnt nabolag-vagtmand i Stanford, Florida mistænkte George Zimmerman angiveligt den sorte teenager for at ville begå indbrud. Ved en retssag i Florida blev George Zimmerman frifundet for mord.

Nu sagsøger drabsmanden Trayvon Martins forældre for at få 100 millioner dollar (670 millioner kroner) i erstatning.

Ifølge George Zimmermans advokat Larry Klayman brød Tracy Martin og Sybrina Fulton loven, da de gik med til at lade sønnens kæreste Rachel Jeantel vidne i mordsagen imod George Zimmerman.

Under ed lod Rachel Jeantel somom hun var den afdøde Trayvon Martins kæreste. Ifølge et nyt sagsanlæg var det løgn. Foto: POOL - Reuters Vis mere Under ed lod Rachel Jeantel somom hun var den afdøde Trayvon Martins kæreste. Ifølge et nyt sagsanlæg var det løgn. Foto: POOL - Reuters

Ifølge Larry Klayman var Rachel Jeantel nemlig slet ikke Trayvon Martins kæreste.

Den virkelige kæreste Diamond Eugene var angiveligt så nervøs, at hun ikke turde møde op i retten.

Derfor lærte Rachel Jeantel sin halvsøster, Diamond Eugenes vidneudsagn udenad. Og mens kameraerne rullede og alverdens medier fulgte med, fortalte Diamond Eugene, hvordan hun havde talt i telefon med 'kæresten' Trayvon Martin.

Med tårer i øjnene fortalte Diamond Eugene, at hun først hørte George Martin spørge 'hvad bestiller du her'. Siden kunne hun høre et slagsmål. Og samtalen sluttede angiveligt med Trayvon Martins død.

I 2012 blev George Zimmerman frifundet for mordet på Treyvon Martin (17). Nu sagsøger han Trayvon Martins forældre. Foto: Gary W. Green - AFP Vis mere I 2012 blev George Zimmerman frifundet for mordet på Treyvon Martin (17). Nu sagsøger han Trayvon Martins forældre. Foto: Gary W. Green - AFP

Som reaktion på det opsigtsvækkende søgsmål skriver Martin Families advokat Ben Crump:

»Dette er blot endnu et skamløst forsøg på at score penge på andres sorg. Han (Zimmerman, red.) er kun interesseret i sig selv. Han vil score penge på sine egne grusomme gerninger, der allerede har ødelagt så mange liv.«

Ifølge avisen USA Today havde George Zimmermans advokat Larry Klayman planlagt at offentliggøre sagsanlægget imod Trayvon Martins forældre sideløbende med en dokumentarfilm med titlen 'The Trayvon Martin Hoax' (Trayvor Martin-fupnummeret).

Men efter adskillige protester i medier og på sociae medier er både pressemøde og film-lancering blevet udskudt på ubestemt tid. Søgsmålet fortsætter.