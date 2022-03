»Dræb Ernesto 'Che' Guevara.«

Sådan lød ordren i 1967 til den bolivianske hær. Og den ordre blev efter en længerevarende jagt fuldført.

Men nu, 55 år efter, er der kommet en ny udvikling. Det skriver The Guardian.

For soldaten, der dræbte 'Che' Guevara, er død i en alder af 80 år.

Mario Terán er den bolivianske soldat, der affyrede det sidste dødbringende projektil mod 'Che' Guevara, efter hans gruppering havde opsnuset sporet af den berygtede revolutionære leder 'Che'. Et drab, som Mario Terán til sin sidste dag, ikke ligefrem var stolt af.

»Det var det værste øjeblik i mit liv,« siger han ifølge mediet.

For 'Che' Guevara var allerede hårdt såret og stod lige foran Terán, der havde fået ordren på at skulle henrette ham.

»Hans øjne skinnede intenst. Jeg kunne føle, at han kom over til mig, og da han stirrede på mig, fik det mig til at føle svimmel,« siger Mario Terán.

Situationen blev ikke mindre svær for Terán, da Che Guevara begyndte at snakke til ham. Ifølge Terán sagde 'Che' til ham, at han skulle tage det roligt og sigte ordentligt, da han skulle til at dræbe ham. Derefter lukkede han øjnene og klemte på aftrækkeren.

Til trods for sin anger, har Teráns tidligere general Gary Prado forsøgt at berolige ham ved at sige, at han bare fulgte ordre.