»Trump. Kennedy. 2024,« stod der på flere af deres T-shirts og bannere.

Tirsdag ved frokosttid stimlede hundredvis af mennesker sammen på det ikoniske sted, hvor præsident John F. Kennedy blev myrdet i 1963.

Udstyret med skilte, særlige T-shirts og amerikanske flag stod de skulder ved skulder på Dealey Plaza i Dallas og ventede på den myrdede præsidents søn.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt dem Washington Post, The Daily Beast og Dallas News.

John F. Kennedy Jr. og hans hustru Carolyn Bessette blev begge dræbt i et flystyrt i 1999. Foto: MIKE SEGAR Vis mere John F. Kennedy Jr. og hans hustru Carolyn Bessette blev begge dræbt i et flystyrt i 1999. Foto: MIKE SEGAR

Der er bare det lille »men« ved historien, at John F. Kennedy Junior mistede livet i et flystyrt i 1999.

Det lod dog ikke til at bekymre de mange mennesker:

Selvom han har været død i over 20 år, stimlede hundredvis af mennesker altså sammen for at få et glimt af ham.

Forvirret?

De mange mennesker i Dallas er alle tilhængere af konspirationsbevægelsen QAnon.

De er overbeviste om, at præsidentsønnen stadig er i live, og at han den dag i dag lever en tilbagetrukken tilværelse i Pittsburgh.

Folkene i QAnon tror blandt andet på, at verden styres af en magtfuld elite, som driver en pædofiliring og tapper børn for blod, og at kun Donald Trump kan stoppe dem.

Nogle af dem tror også på, at John F. Kennedy Junior er selve Q, der styrer QAnon.

US: QAnon followers gather in Dallas for JFK Jr 'reveal' :Hundreds of followers of QAnon conspiracy theories gather on Dealey Plaza, in Dallas, in anticipation of an appearance of John F. Kennedy Junior, who died in a 1999 plane crash. pic.twitter.com/ptgM4am6qX — World News 24 (@DailyWorld24) November 2, 2021

For dem er ønskescenariet, at Trump vil vælge Kennedy-sønnen som sin vicepræsident ved næste præsidentvalg.

Tirsdag var der så lagt op til et gensyn med Kennedy Junior, fordi konspirationsteoretikerne mente at vide, at han ville vise sig offentligt igen selvsamme sted, som hans far blev skudt.

Da klokken blev 12.30 – tidspunktet for attentatet på præsident Kennedy – begyndte flere af dem at recitere troskabseden.

Mange af dem blev hængende på stedet i flere timer, hvorefter de langsomt begyndte at gå hjem.

There's a sizable crowd of QAnon believers in Dallas's Dealey Plaza, where they're convinced JFK Jr. and plenty of other dead celebrities will return. Lots of talk online about Kobe Bryant and Robin Williams. pic.twitter.com/HG8MgdHLFc — Will Sommer (@willsommer) November 2, 2021

Kennedy Junior glimrede nemlig ved sit fravær.

Det fik dog ikke tilhængerne til at opgive troen. Flere af dem mente, at præsidentsønnen i stedet ville vise sig til en koncert med Rolling Stones.