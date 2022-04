Inden krigen i Ukraine var han stort set ukendt i offentligheden.

Men de ting, han er anklaget for at stå bag, har givet ham et øgenavn, som var det taget ud af en dårlig Hollywood-film og gjort ham berygtet verden over. Også blandt sine egne soldater.

'Slagteren af Mariupol' er tilnavnet, som den 59-årige russiske topgeneral Mikhail Mizintsev har fået.

Det stammer fra de enorme ødelæggelser den sydøstlige ukrainske storby Mariupol har lidt i forbindelse med den russiske invasion.

Ødelæggelserne af byen er så voldsomme, at Ruslandekspert Flemming Splidsboel fra DIIS, kalder det for de mest markante i Ukraine under krigen.

»Mariupol er den by, som er blevet hårdest ramt. Det har været så voldsomt, at det nærmest virker personligt. Som en form for personlig vendetta,« siger Flemming Splidsboel.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj sagde i sin tale til det danske Folketing tidligere på ugen, at stort set hele Mariupol er blevet ødelagt af russiske bomber.

Og den ukrainske menneskerettighedsforkæmper og FN-prismodtager Oleksandra Matvijtjuk er gået skridtet videre.

Mikhail Mizintsev i 2018 ved en tale om Syrien. Foto: Alexander Zemlianichenko

»Husk ham. Det er Mikhail Mizintsev. Han ledte belejringen af Mariupol,« skriver hun på Twitter og slår fast, at han bør komme en tur til tribunalet i Haag for krigsforbrydelser.

Ødelæggelserne i Mariupol har været nådesløse. Et barsels- og børnehospital er blevet bombet, det samme er et teater, hvor en advarsel om børn i kælderen var skrevet på asfalten udenfor. Omkring 300 anslås at være døde.

»Der var ingen militær grund til at jævne Mariupol, barselshospitalet eller teatret med jorden. Det var systematisk. En klar del af den russiske taktik, som Mikhail Mizintsev udøver. Den skal bruges til at skræmme civilbefolkningen, så de ikke gør modstand,« siger Oleksandra Matvijtjuk i et interview med B.T.

»Vi skal ikke kun stille piloten, der bombede teatret i Mariupol, til ansvar. Vi skal stille dem, der tog beslutningen, til ansvar. Og her har ukrainsk militær udpeget Mikhail Mizintsev som den centrale,« siger hun.

Spørger man Flemming Splidsboel, så er de omfattende ødelæggelser i Mariupol enestående i Ukraine under den russiske invasion.

Men man har set dem andre steder.

»Det er kun i Aleppo i Syrien og Grosnij i Tjetjenien, vi har set noget, der minder om Mariupol,« siger Flemming Splidsboel.

Og igen spøger 'Slagteren af Mariupol'.

Mikhail Mizintsev skal nemlig også have været manden bag store dele af Ruslands indgreb i den syriske borgerkrig for nogle år siden. Her blev storbyen Aleppo bombet til ukendelighed. Tusindvis mistede livet, endnu flere flygtede. En by lagt i ruiner.

Præcis som det nu er tilfældet med Mariupol.

Mikhail Mizintsev, der officielt har titlen som chef for Ruslands Nationale Forsvarscenter, har nemlig et rygte for at være særlig brutal.

Ikke kun når det kommer til at sønderbombe hele byer.

Også hans egne soldater mærker det. Det afslørede et telefonopkald, som det ukrainske forsvar opsnappede tidligere i krigen og siden offentliggjorde.

Her skal Mizintsev ifølge The Times have opfordret til at skære ørene af en af sine egne soldater.

»Hvorfor er han stadig i tjeneste? Og hvorfor skal jeg bruge min tid på jeres afskum. Hvis du er lederen af den her enhed, så kom i gang. Hvorfor er hans ansigt ikke forslået? Hvorfor er hans ører ikke skåret af? Hvorfor humper han ikke nu?« lød det angiveligt fra generalen.

Den brutalitet kommer af år i det russiske forsvar.

Født i en lille landsby 600 km fra Moskva blev livet hurtigt sporet ind på en karriere i militæret for Mikhail Mizintsev. Herfra gik det fremad med en tjans som kommandør i Østtyskland og siden Kaukasus.

Den militære erfaring var en grundsten, da han i 1990erne blev hentet til Moskva og begyndte at stige i graderne, samtidig med at Vladimir Putins opstigning mod tinderne i Rusland tog sin fart.

Og i 2015 blev han forfremmet til sin nuværende rolle. Året efter indledte han de massive bombninger af Aleppo. Og siden har han taget den praksis med sig til Mariupol.

Slagteren har mestret sit virke.