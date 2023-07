Edgars Rinkevics er taget i ed som Letlands præsident lørdag.

Dermed har han skrevet europæisk historie.

For nu har Den Europæiske Union fået sit første åbent homoseksuelle statsoverhoved.

Edgars Rinkevics fungerede som udenrigsminister fra 2011 frem til i dag, hvor han blev svoret ind som præsident, det skete på et livesignal og efterfølgende pressemøde, skriver lettiske medier.

Rinkevics sprang ud offentligt i 2014 og skrev på Twitter: 'Jeg meddeler stolt, at jeg er homoseksuel … Held og lykke alle sammen.'

På det tidspunkt lovede han at kæmpe for, at homoseksuelle skulle have lige rettigheder i forholdet.

Ægteskab af samme køn er endnu ikke lovligt i Letland, men derimod har civile partnerskaber været tilladt for homoseksuelle par siden sidste år.

I sin åbningstale i lørdags lovede Rinkevics »at stå op for et moderne og stærkt Letland, for et lovligt og retfærdigt Letland, for befolkningens velfærd, for et rummeligt og respektfuldt samfund.«

Her ses Edgars Rinkevics i rollen som udenrigsminister sammen med den daværende danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Edgars Rinkevics i rollen som udenrigsminister sammen med den daværende danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

»Enhver persons rettigheder skal respekteres og beskyttes i overensstemmelse med de højeste menneskerettighedsværdier og standarder.«

Letlands præsidentskab er i høj grad en ceremoniel post, og statsoverhovedet fungerer hovedsageligt som en opinionsdanner og samlende figur i landet.

Præsidentens ansvar omfatter at repræsentere Letland i udlandet, fungere som øverstbefalende for de væbnede styrker, underskrive lovforslag og udnævne premierministeren.

EU har før haft åbent homoseksuelle valgt som regeringschefer – inklusive Irlands Leo Varadkar – men aldrig et homoseksuelt statsoverhoved.

Mange lande har to personer, der udfører rollerne som statsoverhoved og regeringschef – i Danmark er dronningen statsoverhoved.