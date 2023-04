Lyt til artiklen

De fleste kender ham som »QAnon Shamanen« efter stormen på Kongressen i Washington D.C., der også gav ham flere år bag tremmer.

Men nu er han allerede snart ude igen.

Det skriver New York Post.

Den 35-årige Jacob Chansley har indprentet sig på nethinden verden rundt som shamanen, der bevæbnet med spyd, bar overkrop og en pelshat med horn sammen med hundredvis af andre demonstranter stormede den amerikanske kongres den 6. januar 2021.

Jacob Chansley blev idømt tre et halvt år i fængsel. Foto: ALEXANDRIA SHERIFF'S OFFICE Vis mere Jacob Chansley blev idømt tre et halvt år i fængsel. Foto: ALEXANDRIA SHERIFF'S OFFICE

Jacob Chansley blev idømt tre et halvt års fængsel for sin medvirken i stormløbet.

Dengang udtalte han, at han havde begået en fejl ved at trænge ind i Kongressen, og at han ingen undskyldning havde.

Chansley, der også lider af psykiske problemer, afsonede 11 måneder i isolation under sin fængselsstraf.

Men tirsdag var han igen en fri mand, da han 14 måneder før tid blev rykket til et udslusningsfængsel.

»Det er passende, at denne blide og intelligente unge mand får lov til at gå videre med næste fase af, hvad der utvivlsomt vil være et lovlydigt og berigende liv,« udtalte Jacob Chanleys tidligere advokay Albert Watkins i en udtalelse.

Næsten 600 mennesker blev anholdt efter stormen på en af demokratiets mest ikoniske bygninger.