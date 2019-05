Han drømte om at lide martyrdøden, men skæbnen ville det anderledes.

I stedet blev Najibullah Zazi et af de bedste vidner, den amerikanske stat nogensinde har haft i en terrorsag.

Og ikke nok med det:

Han endte med at angive både sine to bedste venner og sin far til FBI.

Inden han rejste til Afghanistan i 2006, var Najibullah Zazi ifølige New York Times en ganske almindelig ung mand fra Queens på Manhattan New York.

Han var droppet ud af gymnasiet og klarede sig med småjobs i supermarkeder og caféer.

Men midt i 00'erne skete der noget, da han og vennerne begyndte at flirte med radikal islamisme.

Det hele kulminerede, da de rejste til Afghanistan og blev trænet af Al-Qaeda.

Planen var i 2009 at sprænge et tog fra Grand Central Station i New York i luften midt i myldretiden og tage flest mulig uskyldige mennesker med sig i døden.

Heldigvis gik den dengang 23-årige Najibullah Zazi aldrig ned i metroen med bombevest på.

De amerikanske myndigheder fik nemlig nemlig nys om, at der var noget på færde:

Kort efter blev mændene anholdt for terrorplanerne, der havde potentiale til at blive det største angreb i USA siden 11. september 2001.

I stedet for martyrdøden kunne Zazi nu se frem til at tilbringe resten af sit liv i fængsel, men så tog han en drastisk beslutning:

Han valgte at samarbejde med de amerikanske myndigheder, angav sine venner og far og fortalte FBI alt, hvad han vidste om terrorplanerne.

I sidste uge kom belønningen:

Han fik en straf på ti års fængsel som tak for sin velvilje.

Da han allerede har siddet bag tremmer det meste af et årti, bliver han højst sandsynligt løsladt om ganske kort tid.

»Du har fået en helt unik ny chance, og du har fortjent den,« sagde dommeren Raymond J. Dearie ved domsafsigelsen.

Dommeren beskrev iøvrigt Zazis vilje til samarbejde som 'uden fortilfælde' og lagde vægt på, at den anklagede havde undergået en fuldstændig forandring under fængselsopholdet.

Zazi selv undskyldte sine handlinger og bad om tilgivelse.

Han forklarede, at han ikke længere er den samme person som dengang.

»Jeg beklager for al det besvær, jeg har været skyld i,« sagde han ifølge CBS News og henviste til terrorplanerne som en 'rædselsfuld misforståelse.'

»Når jeg ser tilbage, kan jeg se, hvor naiv, jeg var. Jeg levede i en imaginær verden. Ærede dommer, de uuddannede er perfekte mål for de skrupelløse.«

Selv om han snart bliver løsladt, vil de amerikanske myndigheder overvåge ham resten af hans liv. Dommen kræver også, at han fortsætter med at samarbejde med myndighederne.