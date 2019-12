For 55 år siden kom Paul Fronczak til verden i Chicago. Siden har hans forældre ikke set ham. I stedet fik de et andet barn, som de troede var deres.

Den 27. april 1964 sad Dota Fronczak og ammede sin nyfødte søn i sine arme. En kvinde i sygeplejerskeuniform kom ind på fødestuen og fortalte, at barnet skulle til undersøgelse hos lægen.

Hun tog barnet fra moderen og forsvandt ud af rummet, forlod hospitalet og kørte væk i en taxa. Siden har Pauls skæbne været et mysterium, skriver CBS.

Kidnapningen af den nyfødte dreng skabte overskrifter i hele USA. Hundredvis af betjente og FBI-agenter var involveret i den intensive eftersøgning.

Et år senere mente myndighederne, at de endelig havde lokaliseret forsvundne Paul. Man havde fundet et efterladt spædbarn i New Jersey godt og vel 1300 km væk.

Barnets øre lignede Pauls, og familien Fronczak adopterede drengen og opfostrede ham i Chicago i den tro, at det var deres eget barn.

Drengen voksede op som Paul Fronczak, men som voksen nærede han selv en mistanke om, at hans forældre ikke var hans rigtige, fordi de ikke lignede hinanden.

I 2012 - 48 år efter kidnapningen på hospitalet - overtalte han sine forældre til at tage en DNA-test. Han var ikke den kindappede Paul Fronczak.

»Jeg kunne mærke farven forsvinde fra mit ansigt, og jeg begyndte at tænke på alle de ting, som man normalt tager for givet såsom ens fødselsdag, alder og forældre,« siger han.

Fem årtier efter den skæbnesvangre dag på fødestuen er der igen nyt i sagen. Amerikanske graverjournalister fra kanalen KLAS-TV har fundet Paul Fronczak, fortæller de.

Han lever i Michigan næsten 500 km fra Chicago, hvor han blev født, og har i dag selv fået børn, som havde hørt om det uløste mysterie.

»Hans børn blev overbevidste om, at deres var den rigtige Paul, og de tog nogle DNA-test,« fortæller George Knapp, som var journalisten, der har arbejdet på historien.

Den 'rigtige' Paul Fronczak matcher angiveligt DNA-test på den baby, som forsvandt fra fødestuen, men han ønsker ikke at stå frem i medierne.

Ifølge journalisten George Knapp, der har været i kontakt med ham, har det været et stort chok for ham.

»Du tror, at du ved, hvem du er. Du tror, at du kender din familie, og pludselig ud af det blå får du fortalt, at du ikke er den person alligevel. Du er denne person. Du er en den kidnappede baby,« forklarer han.

FBI, som stadig efterforsker den genåbnede sag, har ikke bekræftet oplysningerne.