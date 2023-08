Det er kun få år siden, at Volodymyr Zelenskyj på tv brugte ordet 'kriminel' om Serhiy Pashinsky.

I dag er situationen fuldstændig vendt på hovedet – nu kan den ukrainske præsident ikke klare sig uden den kontroversielle våbenhandler og hans særlige evner i krigen mod Rusland.

Og det er ifølge The New York Times særdeles indbringende for Serhiy Pashinsky.

For sidste år var det bedste nogensinde for hans firma, Ukrainian Armored Technology, der solgte blandt andet granater og raketter til den ukrainske stat for knap 2,4 milliarder kroner.

Serhiy Pashinsky supplerer den ukrainske hær med våben Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er mere end ti gange så meget som i året inden krigens udbrud. Her lød den tilsvarende post i regnskabet på 190 millioner kroner, skriver mediet.

Desuden har Ukrainian Armored Technology eksisterende kontrakter til en værdi af hundredvis af millioner kroner

Ikke overraskende er Serhiy Pashinskys selskab dermed på rekordtid blevet den største private våbenhandler i Ukraine.

At situationen i 2023 skulle se sådan ud, var decideret usandsynligt for bare fire år siden.

Her var Serhiy Pashinsky mistænkt for korruption, genstand for en grundig efterforskning og kørt ud på et sidespor efter tidligere at have haft tætte forbindelser til regeringen.

»Gå ud på gaden og spørg hvem som helst om, hvorvidt Pashinsky er kriminel. Jeg garanterer, at 100 personer ud af 100 vil sige, at han er kriminel,« sagde Volodymyr Zelenskyj i 2019 på tv.

Men da krigen mod Rusland truede, foretog det ukrainske forsvarsministerium et opkald, da man havde brug for våben og ammunition. Hurtigt.

Til Serhiy Pashinsky.

Den ukrainske hær har haft brugt for våben hurtigt og effektivt. Det har Serhiy Pashinsky leveret. Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix

Som The New York Times skriver:

'Han ved, hvordan man agerer i kaos og lader sig ikke skræmme af regler og bureaukrati. Som en del af regeringen gjorde det ham skandaleombrust. I krig gjorde det ham uundværlig.'

Mediet skriver videre, hvordan våbenhandlerens nyvundne status samtidig sætter fokus på et overset punkt i Ukraine. At de ellers strikse antikorruptionstiltag, som Volodymyr Zelenskyj, stod i spidsen for, er blevet ignoreret under krigen med Rusland.

»Vi er ikke så idealistiske på den front,« som viceforsvarsminister Volodymyr Havrylov beskriver det.

Ironisk nok er Serhiy Pashinsky alligevel igen kommet under mistanke for urent spil i hjemlandet.

Denne gang bliver han undersøgt for, om han i virkeligheden har solgt våben og granater alt for dyrt ved kunstigt at presse priserne op.

Selv afviser han, at det skulle være tilfældet.

»Jeg har aldrig og vil aldrig blive symbolet for et korrupt system,« siger han.