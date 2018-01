En af de mest legendariske computerspil-rekorder er faldet. Ikke fordi den er overgået. Men fordi indehaveren Todd Rogers er blevet taget i snyd. 35 år efter, at han satte den, skulle det vise sig at være en lidt for imponerende rekord.

Det skriver Polygon.com.

Todd Rogers er ellers blevet hyldet og hædret for sin uslåelige rekord i racerbilspillet 'Dragster' til Atari 2600, som han gennemført på blot 5,51 sekunder tilbage i 1982. I april 2017 kom Rogers i Guiness Rekordbog som den gamer, der har haft en rekord i længst tid. Men efter flere måneders intens debat på Twin Galaxies, som ajourfører rekorder i gamer-verdenen og er den officielle kilde til Guiness Rekordbog, er rekorden faldet, fordi andre gamere har bevist, at Rogers' tid på 5,51 sekunder simpelthen er umulig at opnå uden at snyde.

Det får nu Twin Galaxies til at fjerne rekorden - og alle Todd Rogers' andre gaming-bedrifter, som hidtil var at finde på sitets ranglister.

'Baseret på en lang række af beviser, som er blevet præsenteret i denne officielle tråd, (hvor Rogers' rekord i Dragster-spillet blev diskuteret, red.), har Twin Galaxies' administrative stab enstemmigt besluttet at fjerne alle Todd Rogers' scorer og at bandlyse ham fra at figurere på vores ranglister,' skriver Twin Galaxies' stab på sitets forum.

Rogers' eneste bevis for den imponerende 'Dragster'-rekord er, at han i 1982 indsendte den nu vildt omdiskuterede tid til producenten bag spillet, Activisions, officielle fannyhedsbrev og en forklaring på de 5,51 sekunder, som han har lagt på sin egen hjemmeside.

Men over næsten 3.000 kommentarer i den næsten 300 sider lange debattråd om rekorden har flere brugere fremlagt dokumentation for, at den er uopnåelig. En af de mest ivrige kritikere er brugeren Omnigamer, som har gennemgået 'Dragsters' kodning og på den baggrund konkluderet, at de 5,51 sekunder simpelthen ikke kan lade sig gøre. Derfor må Rogers have løjet om tiden eller pillet ved spillets kode, hvilket er snyd.

Den nye rekord i 'Dragster' lyder på 5,57 sekunder og indehaves af flere gamere - herunder Omnigamer. Rekorden kan ses øverst i video-klippet.