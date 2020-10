Afbrydelse efter afbrydelse. Fornærmelse efter fornærmelse.

Den første præsidentdebat mellem den siddende præsident, Donald Trump, og udfordreren, Joe Biden, er af mange blev udråbt som en skændsel, et kaos, et lavpunkt i amerikansk debat-historie.

Midt i kaosset sad Chris Wallace.

Den garvede journalist fra Fox News skulle styre tøjlerne i den første af i alt tre direkte tv-debatter, men hvor man plejer at kigge på de to kandidater for at udpege henholdsvis en vinder og en taber, pegede flere på Chris Wallace som sidstnævnte.

Chris Wallace fra Fox News var på hårdt arbejde natten til onsdag.

Nu sætter han selv ord på sin oplevelse af det, der med de mest positive ord kan kaldes et stykke tv-historie.

»Jeg er bare ked af den måde, det forløb på i går aftes,« siger han til New York Times, der beskriver Wallace som værende ganske hæs efter strabadserne natten til onsdag.

I flere amerikanske medier var der stor kritik af Chris Wallaces præstation, og USA-ekspert og chefredaktør på POV International, Annegrethe Rasmussen, pegede også på Wallace.

»Jeg tror næppe, der vil være mange roser til den stakkels Wallace, der virkelig kæmpede, men tabte, fordi Trump ikke ville lade ham være moderator. Og da først Trump havde afbrudt tilstrækkeligt, begyndte Biden også på det,« sagde hun til B.T.

Selvom Wallace gentagne gange forsøgte at bryde ind og i særdeleshed forsøgte at tale orden ind i Donald Trumps måde at debattere på, lykkedes det langt fra. Det anerkender Wallace også selv.

»Jeg har læst nogle af anmeldelserne. Jeg ved, folk tænkte, at jeg burde have skredet ind tidligere. Jeg tror ikke, det gik op for mig - og jeg tror ikke, man kunne have gættet det, selvom det i bagklogskabens lys var tydeligt - at det her ville være præsidentens strategi. Ikke bare i starten, men gennem hele debatten,« siger Chris Wallace.

Næste debat finder sted 7. oktober.