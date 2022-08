Lyt til artiklen

Der er blevet stille i Butja.

Men det brutale russiske folkemord i den ukrainske by trækker fortsat lange skygger over lokalsamfundet.

Med de russiske soldaters tilbagetog er lyden af skud og eksplosioner for længst fortaget i Butja.

I dag seks måneder efter den russiske invasion og snart fem måneder siden russernes tilbagetog forsøger byen at leve videre i skyggen af et brutalt massemord på civile.

Men selvom adskillige måneder er gået, er der fortsat et enormt og voldsomt smertefuldt arbejde at gøre, før livet kan begynde at gå videre – bogstaveligt talt.

Fader Andrij fra den lokale Sankt Andreas-kirke har fået til opgave at begrave ligene af hundredvis af civile, som blev fundet i massegrave i byen oven på den russiske tilbagetrækning i slutningen af marts.

En af de største massegrave i byen, som er blevet et symbol på den brutale russiske invasion, blev således fundet bagved Sankt Andreas-kirken kun få meter væk.

»Graven indeholdt 116 personer, heriblandt 30 kvinder og to børn,« siger Fader Andrij.

Han har foretaget utallige begravelser af civile, som blev fundet skudt eller dræbt af eksplosioner. Adskillige blot registreret som tal, mens arbejdet med at identificere de mange ofre i Butja fortsætter.

Fader Andrij fortæller, at Butja fortsat er rystet af oplevelserne under og efter den russiske besættelse af byen.

»Jeg tror ikke, at nogen, hverken mig selv eller alle andre i Ukraine, som har været vidne til krigen, kan forstå, hvorfor det skete,« siger Fader Andrij.

»Lige nu overlever vi på adrenalin, men ... Jeg er bekymret over, om eftervirkningerne vil vare i årtier. Det vil blive vanskeligt at komme videre fra dette og vende en ny side,« siger Fader Andrij.