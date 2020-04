Han er en af de sidste, der så Anne-Elisabeth Hagen i live.

To dage før, milliardærfruen forsvandt sporløst, sad Tom Hagens tidligere højre hånd til møde hjemme hos rigmanden, hvor 'Lisbeth', som vennerne kaldte hende, serverede te med honning og snitter.

»Der var en hyggelig stemning, og jeg oplevede, at alt virkede normalt,« fortæller Hagens tidligere medarbejder, Glenn Hartmann-Hansen, til norsk TV2.

Om onsdagen 31. oktober 2018 - to dage senere - var hustruen væk, da Tom Hagen kom hjem fra arbejde. Ukendte gerningsmand havde efterladt et langt brev, hvor de krævede en gigantisk løsesum og truede med at slå den 69-årige kvinde ihjel.

Glenn Hartmann-Hansen. Vis mere Glenn Hartmann-Hansen.

I de 18 måneder, der siden er gået, har politiet efterforsket sagen intenst. Den kulminerede tirsdag, da Tom Hagen blev anholdt og sigtet i sagen.

Noget, der kommer bag på dem, der kender ægteparret godt.

I 25 år arbejdede Hartmann-Hansen i Tom Hagens ejendomsselskab, og han kendte ægteparret Hagen særdeles godt.

»Tirsdag måtte jeg slet og ret sunde mig,« siger Glenn Hartmann-Hansen til VG.

Tom og Anne-Elisabeth Hagens ægtepagt vækker opsigt efter, at han tirsdag blev anholdt og sigtet for at stå bag sin kones forsvinden. (Arkivfoto) Foto: HANDOUT Vis mere Tom og Anne-Elisabeth Hagens ægtepagt vækker opsigt efter, at han tirsdag blev anholdt og sigtet for at stå bag sin kones forsvinden. (Arkivfoto) Foto: HANDOUT

Tom Hagen er en af Norges rigeste mænd, og han har skabt sin milliardformue ved blandt andet at investere i ejendomme.

Selv betegner Hartmann-Hansen sig som Hagens højre hånd. Han har siddet i bestyrelsen og været daglig leder i Tom Hagen Eiendom A/S indtil februar 2018.

Glenn Hartmann-Hansen er flere gange selv blevet afhørt i sagen. Indholdet af sine samtaler med politiet ønsker han dog ikke at komme nærmere ind på. Derfor afviser han også at kommentere, hvorvidt efterforskerne har spurgt mere specifikt til Tom Hagen.

Det gælder også spørgsmålet om, hvorvidt hans tidligere chef og samarbejdspartner er skyldig.

Tegning af Tom Hagen og forsvarsadvokat Svein Holden, som de tog sig ud under grundlovsforhøret onsdag. Foto: Fedor Sapegin Vis mere Tegning af Tom Hagen og forsvarsadvokat Svein Holden, som de tog sig ud under grundlovsforhøret onsdag. Foto: Fedor Sapegin

»Det skal jeg ikke udtale mig om. Det må være op til efterforskerne og derefter domstolene. Jeg håber og tror, at han er uskyldig,« siger Hartmann-Hansen til norsk TV2.

Over for avisen VG lægger han dog ikke skjul på, at udviklingen i sagen er kommet noget bag på ham.

»Jeg fik et chok, da jeg så på VG, at Tom Hagen var blevet pågrebet.«

Også efter hustruens mystiske forsvinden er han jævnligt kommet i huset på Sloraveien i Lørenskog.

Norsk politi undersøger Tom Hagens bopæl i Lørenskog vest for Oslo, efter anholdelsen af ham tirsdag. Foto: Terje Pedersen Vis mere Norsk politi undersøger Tom Hagens bopæl i Lørenskog vest for Oslo, efter anholdelsen af ham tirsdag. Foto: Terje Pedersen

Begge mænd har andele i et træningscenter i området.

Det er dog ikke meget, den 70-årige Tom Hagen har afsløret om sine følelser i forbindelse med sin kones skæbne.

»Jeg ønskede, at han selv skulle komme ind på sagen, hvis han ønskede det, men det skete ikke. Men jeg har fået det indtryk, at sagen virkelig gik ham på.«

Selvom han er både chokeret og overrasket over anholdelsen, så indrømmer han, at han inderst inde har frygtet, at det kunne ske.

Stedet i Lørenskog, hvor Tom Hagen blev anholdt tirsdag. Foto: Heiko Junge Vis mere Stedet i Lørenskog, hvor Tom Hagen blev anholdt tirsdag. Foto: Heiko Junge

»Inderst inde har jeg gået og frygtet, at dette kunne ske, at han kunne blive pågrebet.«

»Sagen har trukket ud i lang tid, og uden de store fremskridt, sådan som vi har fået det fremstillet i offentligheden. Det kan have medført et større fokus på Tom Hagen,« siger Glenn Hartmann-Hansen.

Tom Hagen nægter sig skyldig.

Onsdag blev han varetægtsfængslet i forløbig fire uger. To af disse skal foregå i isolation. En afgørelse, som Hagen via sin forsvarer, har valgt at kære.