Den tidligere Trump-advokat, Rudy Giuliani, har ikke længere tilladelse til at praktisere som advokat i New York.

Det har en domstol i storbyen slået fast torsdag middag lokal tid, skriver New York Times.

I en 33 sider lang afgørelse fremgår det ifølge mediet, at Giuliani ved det amerikanske præsidentvalg i november 2020 afgav 'falske og vildledende' udtalelser om valget som advokat for Donald Trump.

Domstolen har således vurderet, at Giuliani 'truede offentlighedens interesse', og giver ham på den grund en midlertidig suspension som advokat i delstaten.

Donald Trump og Rudy Giuliani. Foto: Mike Segar

Donald Trump tabte som bekendt valget i november 2020 til Joe Biden, men i en længere periode nægtede han valgnederlaget. Han mente, der var foretaget valgsvindel.

Noget, som Rudy Giuliani bakkede op om. Trump fik derfor sagen ført for en dommer, men blev afvist flere gange. Og nu kalder domstolene Giulianis argumenter for falske.

»Vi konkluderer, at bevismaterialet er ubestrideligt, eftersom det er direkte falsk og misvisende over for retten, advokater og for folket under hans virke som advokat for præsident Donald J. Trump og Trump-kampagnen i forbindelse med deres mislykkede forsøg på et nyt valg i 2020,« lyder det i begrundelsen.

Rudy Giuliani kan nu vælge, om han vil bestride suspensionen.

Giulianis advokater, John Leventhal og Barry Kamins, siger i en udtalelse, at de er skuffet over beslutningen. Derudover antyder de, at sagen ikke er slut.

»Vi mener ikke, vores klient har udgjort en fare for offentlighedens interesse. Vi mener, at når først emnet er blevet undersøgt til fulde under en høring, vil Mr. Giuliani blive genoptaget som et værdsat medlem af advokatbranchen, som han har tjent så godt i mange år.«

Beslutningen kommer i kølvandet på en anden kritisk sag mod Rudy Giuliani.

Tidligere på året fik han ransaget sit hjem og kontor af føderale efterforskere på grund af hans forbindelse til Ukraine.

Ransagningskendelsen indeholdt en beskyldning om, at Giuliani ikke har registreret sig korrekt som udenlandsk agent og dermed har brudt lobbylovgivning.

Op til præsidentvalget i 2020, hvor Donald Trump tabte til Joe Biden, stod Giuliani i spidsen for et forsøg på at grave smuds op om Biden og sønnen Hunter i Ukraine.

