Dage uden gennembrud i forhandlinger om våbenhvile mellem Hamas og Israel sluttede tirsdag.

Den militante bevægelse Hamas oplyser onsdag i en udtalelse, at den vil blive ved med at forhandle gennem mæglere, indtil en våbenhvile er nået med israelerne.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Bevægelsen siger yderligere, at den udviste fleksibilitet i forsøget på at nå en våbenhvile.

- Vi udviser den nødvendige fleksibilitet i forhold til at nå et sammenhængende ophør af aggressionen mod vores folk, men besættelsen undgår stadig opfyldelsen af forpligtigelserne i denne aftale, udtaler Hamas.

Forhandlere fra Hamas, Qatar og Egypten - men ikke Israel - er i Egyptens hovedstad, Kairo, for at forsøge at sikre en 40 dage lang våbenhvile mellem Israel og Hamas under muslimske højtid ramadan

Tirsdag lød det, at forhandlere fra Hamas ville blive i Egyptens hovedstad, Kairo, til og med tirsdag efter to dage uden gennembrud i forhandlingerne. Det oplyste en embedsmand fra Hamas.

Målet med forhandlingerne var angiveligt en våbenhvile, hvor israelske gidsler kan blive frigivet, mens nødhjælp kan komme frem.

I slutningen af februar lød det fra den amerikanske præsident, Joe Biden, at Israel var gået med til, at det vil stoppe dets offensiv i Gaza under den muslimske højtid ramadan.

- Ramadan er på vej, og der er enighed fra israelerne om, at de ikke vil gøre noget under ramadan, så vi kan få alle gidslerne ud, sagde præsidenten ifølge AFP i et interview med tv-værten Seth Meyers på den amerikanske tv-kanal NBC.

Ifølge sundhedsministeriet i Hamas-kontrollerede Gaza er i alt 30.631 palæstinensere blevet dræbt under Israels offensiv i Gaza.

Omkring 1200 mennesker blev dræbt under Hamas' angreb på Israel i oktober.

