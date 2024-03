Israel har ikke umiddelbart kommenteret melding fra Hamas' væbnede gren om døde og hårdt sårede gidsler.

Tre af de otte israelske gidsler, som blev alvorligt såret i israelske luftangreb, er døde som følge af deres skader, meddeler den væbnede gren af Hamas-bevægelsen.

Israels militær har ikke kommenteret påstanden.

Oplysningen kan ikke umiddelbart bekræftes fra anden side.

- Vi venter med at offentliggøre navne og billeder af de døde i nogle dage, indtil vi kender de øvrige såredes skæbner, meddeler al-Qassam Brigaderne.

Det er ikke oplyst, præcis hvor og hvornår gidslerne skal være blevet dræbt.

Natten til mandag gennemførte Israel flere luftangreb mod mål i byen Rafah, der ligger i den sydlige del af Gazastriben.

FN har oplyst, at over en million mennesker har søgt tilflugt i byen i håb om at være i sikkerhed for den israelske offensiv.

Offensiven har natten til mandag kostet mindst 67 personer livet, oplyser de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza.

Israel siger, at mange af de dræbte er militante. Sundhedsmyndigheder i Gazastriben siger derimod, at de fleste er civile.

Tidligere mandag meddelte Israel, at det var lykkedes for Israels militær at befri to gidsler i det sydlige Gaza ved at sprænge en dør til en lejlighed i stykker natten til mandag.

Gidslerne befandt sig i en lejlighed på anden sal i Rafah, fortæller talsmand for Israels militær Daniel Hagari ifølge det israelske medie Haaretz.

FN og en række lande har opfordret Israel til at undlade at angribe Rafah og i stedet forsøge at forhandle sig frem til en aftale om at få frigivet de sidste israelske gidsler.

Men det har Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, indtil videre afvist.

/ritzau/